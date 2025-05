Arsène Wenger kritisiert Schiedsrichter von Inter-Barça: "Ich bin gegen Zeitlupe"

HQ

Bei der Niederlage des FC Barcelona gegen Inter Mailand gestern Abend kam es zu einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung des polnischen Schiedsrichters Szymon Marciniak, der die Spieler und Trainer Hansi Flick verärgerte und sich darüber beschwerte, dass "alle 50/50-Entscheidungen in ihre Richtung gingen".

Arsène Wenger, ehemaliger Trainer von Arsenal und derzeit Direktor für globale Fußballentwicklung bei der FIFA, sprach auf beIN Sports und beschwerte sich auch über den Schiedsrichter und den VAR, und zwar über eine Aktion: den Elfmeter gegen Barça am Ende der ersten Halbzeit, der zum 2:0 für Inter führte, nach einem Zweikampf von Pau Cubarsí gegen Lautaro Martínez. Zunächst sah Marciniak keinen Elfmeter, aber später wurde er vom VAR gerufen, weil Cubarsí zuerst das Bein von Lautaro berührte und später den Ball drückte.

"Ich bin sehr gegen diese Art von Strafen und ich bin sehr gegen die Verwendung von Zeitlupe. Bei normalem Tempo ist das ein großartiges Tackling, er ist zuerst am Ball. Schauen Sie sich an, was Lautaro macht. Er lehnt sich in ihn hinein, er sucht den Elfmeter, er weiß, dass er kein Tor schießen kann, weil er den Verteidiger dort spürt" (via The Independent).

Wenger ist der Meinung, dass der Schiedsrichter nicht die richtige Entscheidung getroffen hat. "Cubarsí ist der Erste am Ball und das ist es, was für mich zählt. Den Rest erledigt Lautaro. Es ist egal, ob es einen Kontakt gibt, es kommt darauf an, wer den Ball spielt und wer den Ball zuerst gewinnt."