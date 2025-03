Arsenal beendet Real Madrids Traum in der Champions League der Frauen mit einer dominanten Vorstellung

HQ

Arsenal beendete Real Madrids Traum im Viertelfinale der Champions League, indem es nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einmal zurückkam und das Spiel auf den Kopf stellte: 3:0 im Emirates Stadium und die Frauenmannschaft von Real Madrid, die in der Champions League noch nicht das Halbfinale erreicht hatte. Es ist ein grausames Ende für eine Woche, die wie eine historische Woche begann, nachdem sie im Hinspiel gegen Arsenal gewonnen hatten und, was noch wichtiger ist, zum ersten Mal überhaupt das allmächtige Barça in einem Clásico der Frauen besiegt und damit eine 18-jährige Niederlagenserie beendet hatten.

Aber Arsenal ließ Madrid keine Optionen, die Mannschaft von Renee Slegers dominierte von Anfang bis Ende, eine Überlegenheit, wie man sie bei Real Madrid noch nie gesehen hatte. Am Ende sorgten der Doppelpack von Alessia Russo und der Treffer von Mariona für ein Comeback, das sich sogar kurz anfühlte (zwei Tore wurden wegen Abseits aberkannt), obwohl Linda Caicedo in der Nachspielzeit die Chance vergab, das Spiel in die Verlängerung zu bringen.

Olympique Lyon besiegte Bayern München mit 4:1 und stand insgesamt 6:1. Heute Abend wird Barcelona wahrscheinlich gegen Wolfsburg den Job erledigen, den sie im Hinspiel (17:45 GMT) mit 4:1 besiegt haben, und Chelsea wird versuchen, nach einem Zwei-Tore-Rückstand im Hinspiel gegen Manchester City zurückzukommen.