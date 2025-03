Arne Slot sagt, es sei "das beste Football-Spiel" gewesen, das er je gesehen habe, trotz des Ausscheidens

HQ

Das Champions-League-K.-o.-Spiel zwischen Liverpool und Paris Saint-Germain am Dienstag wird als eines der spannendsten und sogar Champions-League-K.-o.-Spiel der Geschichte in die Geschichte eingehen. Zwei Mannschaften, die als Favoriten auf den Titel galten, die sich zu früh gegenüberstanden und die Fußballfans nicht enttäuschten... Aber der Schlag war ein großer Schlag für Liverpool, nach einer so herausragenden Saison, in der sie noch die Premier League und den EFL Cup gewinnen konnten.

Arne Slot, Liverpools Trainer, sagte vor dem Spiel, er hoffe, dass seine Mannschaft die beste Leistung des Jahres abliefere. Und nach seinen Worten nach dem Spiel zu urteilen, war er trotz der Niederlage im Elfmeterschießen zufrieden mit dem, was er sah: "Es war das beste Fußballspiel, an dem ich je beteiligt war. Ich habe nicht die Geschichte wie Liverpool als Trainer, aber es waren zwei Mannschaften auf einem unglaublichen Niveau mit einer unglaublichen Intensität. Es war unglaublich, was wir in den ersten 25 gezeigt haben."

Slot ist der Meinung, dass sie es nicht verdient haben, dieses Spiel nach 90 Minuten zu verlieren. "Über 180 Minuten, vielleicht war es verdient, dass wir in die Verlängerung gegangen sind. In der Verlängerung dachte ich, dass Paris Saint-Germain in dieser halben Stunde etwas besser war als wir."

Er ist auch stolz darauf, wie sich Liverpool verbessert hat: Letztes Jahr traten sie überhaupt nicht an und zwei Jahre lang schieden sie zu Hause gegen Real Madrid mit 5:2 aus. "Wenn - wenn, wenn - du rausgehen musst, dann geh so raus wie wir es gegen eine der besten Mannschaften Europas getan haben und so einen Kampf daraus gemacht haben."

Slot ist auch der Meinung, dass es in der zweiten Halbzeit "nur eine Mannschaft" gab und sie frischer waren, auf die Frage, ob das Premier-League-Spiel am Wochenende die Mannschaft und die Müdigkeit beeinflusst hat (PSG entschied sich dafür, während des Ligue-1-Spiels am vergangenen Wochenende mehr Auswechselspieler einzusetzen). Er beklagte auch, dass sie nach einer nahezu perfekten Ligaphase, in der sie sieben von acht Spielen gewannen, gegen eine starke Mannschaft wie PSG antraten. "Vielleicht wäre es fairer, dass nach der Runde dazwischen derjenige, der die Tabelle gewinnt, gegen die Mannschaft spielt, die am schlechtesten platziert ist, nachdem die Mannschaften gespielt haben."