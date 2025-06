Arman Tsarukyan antwortet auf die großspurigen Kommentare von Ilia Topuria: "Du solltest besser beten, dass Charles nichts passiert..."

HQ

An diesem Wochenende findet in Las Vegas einer der am meisten erwarteten Kämpfe des Jahres statt: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira und kämpft um den Gürtel im Leichtgewicht. Der georgisch-spanische Kämpfer, eine der beliebtesten Figuren im MMA, sprach in einem Interview mit New York Post Sports über Arman Tsarukyan, den Ersatzkämpfer für den Fall, dass Topuria oder Oliveira in letzter Minute absagen sollten. Und er glaubt nicht, dass der Armenier gut genug ist, um gegen einen von ihnen zu kämpfen.

"Das ist eine schlechte Entscheidung für ihn. Ich weiß nicht, warum er zusagte. Selbst mit Charles würde er sich sehr schwer tun. Und mit mir? Er hat keine Chancen. Keine Chancen. Erste Runde. Die ersten Minuten des Kampfes. Was wird er tun? Mach die Takedowns. Bro, komm schon", sagte Topuria und spielte Tsarukyan herunter.

Natürlich war der Armenier mit seinen Worten nicht einverstanden und antwortete unverblümt auf X: "Du solltest besser beten, dass Charles nichts passiert, denn ich bin für dich das schlechteste Matchup in dieser Liga. Es gibt einen Grund, warum du gegen den Kerl kämpfst, den ich bereits geschlagen habe, und nicht gegen mich, um diesen Gürtel."

Die Wahrheit ist, dass Tsaruykan gerade eine Serie von vier Siegen im Leichtgewicht hinter sich hat, darunter ein Sieg über Oliveira in geteilter Entscheidung bei UFC 300 im April 2024, und zweimal Leichtgewichtskämpfer gegen Islam Makhachev war, den ehemaligen Leichtgewichtschampion, der den Gürtel frei ließ, als er ins Weltergewicht wechselte, obwohl sie am Ende nicht kämpften, weil beide vor dem Kampf aufgrund von Verletzungen zurückgezogen hatten.

Wenn du dich für Topuria vs. Oliveira interessierst, kannst du den Kampf hier live verfolgen. Leider ist es zu einem sehr ungünstigen Uhrzeit für die europäischen Fans...