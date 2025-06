UFC 317 Oliveira vs. Topuria: Zeiten und wie man es am Sonntag live sehen kann Ilia Topuria und Charles Oliveira kämpfen bei der International Fight Week in Las Vegas um den Titel im Leichtgewicht.

HQ Die MMA-Fans haben dieses Wochenende sehnsüchtig erwartet: die International Fight Week, eines der wichtigsten Kampfevents des Jahres, das in der T-Mobile Arena in Las Vegas ausgetragen wird, mit UFC 317, angeführt vom Kampf zwischen Ilia Topuria und Charles Oliveira um den Titel im Leichtgewicht. Der Titel im Leichtgewicht ist vakant, seit Champion Islam Makhachev in die UFC-Weltergewichtsklasse aufgestiegen ist. Zwei Anwärter auf den Titel: der Brasilianer Charles Oliveira (35 Jahre), der den Gürtel im Leichtgewicht bereits zwischen 2021 und 2022 innehatte, und der spanisch-georgische Kämpfer Topuria (28), der im vergangenen Februar auf seinen Federgewichtstitel verzichtete, da er nach einem Jahr der Titelverteidigung im Federgewicht dauerhaft in die Leichtgewichtsklasse zurückkehren möchte. Die International Fight Week wird auch die UFC Hall of Fame 2025 haben. Topuria gegen Oliveira wird der Hauptkampf sein, aber es gibt auch spannende Kämpfe wie den Co-Hauptkampf zwischen dem aktuellen Fliegengewichts-Champion Alexandre Pantoja und seinem Herausforderer Kai Kara-France. Insgesamt 12 Kämpfe zwischen den Vorrundenkarten und der Kampfkarte. Wann findet UFC 317 statt? Die schlechte Nachricht ist, dass das Timing für europäische Fans wirklich schrecklich ist, um es live zu sehen. Der frühe Vorkampf beginnt am Sonntag, den 29. Juni, um 12:30 Uhr MESZ, aber der Hauptkampf beginnt erst am Sonntag um 3:00 Uhr BST und 4:00 Uhr MESZ, mit vier Kämpfen vor dem Kampf zwischen Topuria und Oliveira.

Leichtgewicht: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira



Fliegengewicht: Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-Frankreich



Fliegengewicht: Brandon Royval vs. Joshua Van



Leichtgewicht: Beneil Dariush vs. Renato Moicano



Bantamgewicht: Payton Talbott vs. Felipe Lima

Es wird geschätzt, dass der Kampf zwischen Topuria und Oliveira um 5:25 Uhr BST / 6:25 Uhr MESZ stattfinden wird. Wenn Sie es jedoch live sehen möchten, können Sie es auf TNT Sports und Discovery+ live im Vereinigten Königreich sehen. Weitere Sender in Europa sind:

RMC Sport (Frankreich, Schweiz [französischsprachig])



UFC PPV auf UFC FIGHT PASS (Deutschland, Polen, Spanien, Schweiz)



DAZN (Deutschland, Schweiz [deutschsprachig])



Discovery+ (Niederlande, Italien)



Max (Spanien)



Polsat Sport (Polen)



Viaplay (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden)



NET4+ (Ungarn)



UFC FIGHT PASS (Schweiz)

UFC