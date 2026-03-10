AOC Q27G4ZDR OLED-Gaming-Monitor

Der offizielle Preis von 379 € für den AOC Q27G4ZDR ist seit der Ankündigung sein größtes Verkaufsargument. Schließlich sprechen wir von einem "27-Zoll"-QD-OLED-Bildschirm mit HDR für unter 400 Euro. Wie ist das möglich? Gibt es einen Haken? In den letzten Wochen haben wir es in verschiedenen Situationen im Gamereactor-Büro ausprobiert und können nun ein Urteil über Qualität und Leistung für diesen Preis abgeben.

Bevor ich ins Detail gehe, werde ich einen etwas einfallsreichen Vergleich oder eine Analogie anstellen. Hast du meine Rezension zu Resident Evil Requiem für die Nintendo Switch 2 gelesen? Nun, AOC hat hier etwas Ähnliches versucht, auch wenn es vielleicht seltsam klingt. Denn im Allgemeinen versuchen beide, eine überlegene Erfahrung zu simulieren, dabei ihre Grenzen zu berücksichtigen und ihre Opfer sorgfältig zu wählen. Im Fall des Videospiels, um auf einer kleinen, tragbaren Konsole großartig auszusehen. Im Fall des Monitors, um einen solchen Aktionspreis aufrechtzuerhalten.

Die ersten Vorteile und die ersten Opfer sind spürbar, wenn man den Bildschirm aus der Box nimmt. Es ist eine sehr einfache und schnelle Montage, obwohl die typischen AOC-Hecklackierungen das Produktsortiment bereits deutlich machen. Wenn man sie zusammensetzt, ist das etwas täuschend, denn von vorne vermittelt sie einen viel dünneren Eindruck, als sie tatsächlich ist: Auf der Rückseite zeigt man viel harte Arbeit im Gesäß im Fitnessstudio. Wenn es dir nichts ausmacht, ist das in Ordnung. Aber wenn dein Schreibtisch an der Wand steht, kann diese Trennung das Gefühl geben, dass er sich auf dich zuschließt. Und wenn es freistehend ist und nichts drumherum ist, ist es offensichtlich nicht die ästhetisch ansprechendste Option.

Wenn man den Bildschirm einschaltet, bemerkt man auch das helle OLED-Touch, das so charakteristisch für diese Technologie ist. Gleichzeitig werden zwei seiner Hauptprobleme deutlich.

Die größte davon ist die dicke Lünette, die das Bild umgibt (siehe das beigefügte Foto zur Referenz). Wenn ich vorhin "27 Zoll" in Anführungszeichen geschrieben habe, liegt das daran, dass wir tatsächlich einen 26,5"-Bildschirm sehen, der zwar auf der Verpackung korrekt beschrieben ist, aber in der Modellreferenz etwas irreführend ist. Aber wenn man auch bemerkt, dass diese 26,5 Zoll in einem aussieht, 27-Zoll-Panel enthalten sind, nur mit einem schwarzen Rand, der den sichtbaren Bereich verringert, fühlt sich das etwas falsch an. Dies ist zweifellos eines der offensichtlichsten Opfer, die gebracht wurden, um Kosten zu sparen.

Das andere kleine Problem ist nicht so bedeutend, vielleicht liegt es daran, dass ich IPS-Monitore ohne glänzendes Finish gewohnt bin, aber das ist ein sehr reflektierender OLED-Bildschirm. Die Wahrheit ist, dass derselbe Hersteller in seinem Spitzenmodell AGON ein OLED wie das AG456UCZD hat, mit einer matten Oberfläche, die nichts reflektiert, daher verstehe ich, dass es auch darum geht, einen verlockend erschwinglichen Monitor zu entwerfen. Auf demselben Foto sieht man, wie stark ich reflektiert werde, und wenn man sich zum Arbeiten setzt, bevor man den Bildschirm einschaltet, entsteht ein beunruhigender Black-Mirror-Effekt.

Aber die Wahrheit ist, dass es für diesen Preis ziemlich gut funktioniert! Dieses AOC Q27G4ZDR weiß, wie es seine Funktionen nutzen kann, um ein scharfes und glattes Bild, eine schnelle Reaktion und sehr anständige Farben zu bieten. Ich war besonders überrascht, wie angenehm der Text ist (viel besser als erwartet in Bezug auf Schriftarten zum Lesen) und wie harmlos hell es ist. Wenn deine Umgebung relativ dunkel ist, funktioniert das super fürs Gaming, da du Reflexionen eliminierst und nicht die maximale Helligkeit brauchst.

Der schwarze Rahmen und die Reflexion sind abschreckend, aber der AOC Q27G4ZDR bietet 2560x1440 (QHD) und 240 Hz OLED für weniger als 400 €...

Tatsächlich ist das eine weitere versteckte Schwäche: Wenn deine Umgebung hell ist und/oder du möglichst viele Details aus HDR herausholen willst, dann sind weder der Monitor noch die Reichweite das, was du suchst. Allein durch das Testen Costa Ricas in 4K-Video (oder ist das nicht auch das Erste, was man auf neue Bildschirme einbaut?), wird klar, dass sowohl HDR als auch maximale Helligkeit im Allgemeinen moderat sind und nicht die Stärke dieses Bildschirms. Nicht einmal unter Windows, jedenfalls.

Ansonsten schnitt er in den Tests gut ab. Ein leichtes Flackern mit VRR, eine eher veraltete Benutzeroberfläche/Menü (etwas, das die Marke überarbeiten muss), eine leicht erzwungene Kalibrierung und erneut eine akzeptable Farbumfangabdeckung. Und jede Menge Reaktion.

Und obwohl ich ein Urteil habe, ist der schwierige Teil, diesem Produkt eine numerische Bewertung oder Bewertung zu geben. Ich könnte sagen, dass die Opfer für die ursprünglich gekosteten 460 € zu groß sind, aber ehrlich gesagt ist es bei 379 € eine andere Geschichte und es trifft einen Sweet Spot. Das flüssige und schnelle Bild übertrifft IPS, erreicht aber nicht die Qualität teurerer OLEDs. Es ist weder der schönste noch schlankste Monitor, und sein schwarzer Rand begünstigt Anwendungen wie Multi-Screen- oder Triple-Monitor-Sim-Racing. Aber wenn du ein erschwingliches Upgrade suchst, um deinen alten IPS-Monitor zu ersetzen, nicht professionell mit Farben arbeitest und ihn für Gaming in einem relativ dunklen Raum möchtest, ist es tatsächlich eine großartige Option, um endlich den Sprung zu OLED zu wagen. Das gesagt: Es ist schwierig, es verfügbar zu finden.