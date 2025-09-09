Anno 117: Pax Romana Hands-On Preview: Der Versuch, britische Sümpfe trockenzulegen

HQ

Als ich das letzte Mal im Mai Anno 117: Pax Romana gespielt habe, habe ich es geschafft, eine ziemlich schöne römische Stadt mit allem Drum und Dran zu bauen, einschließlich Amphitheatern und in Toga gekleideten Magistraten. Leider habe ich gleichzeitig die Wirtschaft komplett ruiniert, so dass ich ein wenig nervös war, dass Ubisoft mein Spiel tatsächlich gerettet hat und das Desaster auf der Gamescom weitergehen würde. Glücklicherweise durfte ich neu anfangen, und das sogar weit weg von der sonst so idyllischen italienischen Umgebung. Mir wurde die Verantwortung für eine neue Siedlung in der nördlichsten Provinz des Römischen Reiches, Albion, übertragen, die auf den Britischen Inseln basiert. Bei genauerem Nachdenken war es vielleicht doch eine Form der Bestrafung.

Wieder einmal musste ich den bekannten Kernkreislauf durchlaufen und Produktionsketten aus Sammel-, Verarbeitungs- und Produktionsanlagen aufbauen, die die notwendigen Ressourcen und Produkte sichern. Allerdings gibt es neue Herausforderungen in Albion. So muss zum Beispiel Schlamm in der unwegsamen Nassmarsch gesammelt werden. Zum Glück verwandeln sich meine Straßen im Sumpf automatisch in schmale Holzbrücken, aber hier werde ich wohl nicht mein nächstes Gasthaus bauen. Stattdessen baue ich eine kleine Anlage, die den Lehm in Ziegel verwandelt.

"Die Inseln sind kleiner. Sie sind uneben und es gibt viele Hügel", sagt Game Director Jan Dungel über Albion. "Das Wetter ist ganz anders, es regnet viel und es ist oft neblig. Wir lassen uns von Großbritannien inspirieren, und im Süden Englands gibt es viele Sumpfgebiete. Für die Kelten ist es ein natürlicher Lebensraum, da sie dort einen Großteil ihrer Nahrung und Baumaterialien finden. Sie laufen sogar auf Stelzen durch die Felder."

Werbung:

Es gibt jedoch noch eine andere Option als die Anpassung an die Umwelt. Während meiner halben Stunde mit dem Spiel komme ich nicht sehr weit, aber ein Präsentationsvideo zeigt, wie man die Sümpfe tatsächlich trockenlegen kann, um die Landschaft etwas römischer zu gestalten. Und nicht nur in Bezug auf die Umgebung stehen Sie vor diesem Dilemma - sollten Sie versuchen, sich an die Umgebung anzupassen, oder sollten Sie die Umgebung an Ihren römischen Führungsstil anpassen? Auch die Bürger Albions warten gespannt darauf, ob Ihr ihre lokalen Bräuche bewahrt oder sie in eine römische Toga steckt.

"Stell dir vor, du wärst der römische Statthalter. Sie kennen nur Italien, sonnige Strände und Felder. Hier triffst du auf Menschen, die ganz anders aussehen, mit Bärten und Tattoos, und sie sind sehr misstrauisch. Wenn Sie nur Steuern eintreiben und anderweitig ihre Traditionen bewahren möchten, können Sie das tun. Rom konnte sehr pragmatisch und tolerant sein, wenn es darum ging, die Kontrolle über seine Provinzen zu behalten. Man kann sie aber auch romanisieren", erklärt Jan Dungel.

Werbung:

Die erste Wahl ist, wenn ich einen Haushalt von Stufe 1 auf Stufe 2 aufrüsten muss. Indem du die Bedürfnisse deiner Bürger befriedigst, kannst du sie auf einen höheren sozialen Status aufwerten, der es dir ermöglicht, neue Gebäude zu errichten und Zugang zu neuen Materialien und Gütern zu erhalten. In Albion kannst du zwischen zwei Upgrade-Pfaden wählen, die Zugang zu verschiedenen Spezialisierungen bieten. Die keltische Lebensweise konzentriert sich auf kleine Dörfer, die sich das Sumpfgebiet zunutze machen, während die römisch-keltischen Familien es vorziehen, in größeren Städten zu leben und Aquädukte zu bauen, um die Sümpfe trockenzulegen.

Ich habe mich entschieden, dem römischen Weg zu folgen, aber genau wie zu Hause in Rom wird es in Albion nie mehr so sein wie zuvor, und ich habe stattdessen den ersten Schritt zur Schaffung einer hybriden Kultur getan. Übrigens ist es auch möglich, die kulturelle Zugehörigkeit Ihrer Familie nachträglich zu ändern.

Eine gute Belegschaft ist der Schlüssel zum Erfolg in Anno 117: Pax Romana. Nichts passiert von alleine, und wenn du keine Arbeiter hast, die deine verschiedenen Märkte, Farmen und Fabriken besetzen, solltest du keinen Fortschritt erwarten. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass alle Gebäude durch ein gut durchdachtes Straßennetz miteinander verbunden sind, da Waren und Materialien physisch zwischen Abbaustätten, Werkstätten und Lagern transportiert werden.

Es gibt viel zu beachten, aber die Benutzeroberfläche funktioniert einwandfrei, und obwohl es drei Monate her ist, seit ich mich das letzte Mal als römischer Gouverneur versucht habe, habe ich keine Probleme, die relevanten Funktionen zu finden. Wie ich auch schon in meiner ersten Vorschau hervorgehoben habe, gefällt es mir sehr, wie Produktionsketten nach ihrem Output gruppiert werden und diese wiederum direkt mit den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger verknüpft sind. Auch grafisch beeindruckt das Spiel. Albion ist trostloser und rauer als das sonnige Latium, aber es hat auch seine eigene Schönheit, besonders wenn die Sonne tief steht und rote Strahlen über das flache Sumpfwasser wirft.

Bei der Veröffentlichung können die Spieler sowohl Latium (Italien) als auch Albion (England) aufnehmen, und eine Provinz, die auf Ägypten basiert, ist als DLC geplant. "Und das ist vielleicht noch nicht alles", sagt Game Director Jan Dübel, als er die Schauplätze des Spiels aufzählt. Wenn man bedenkt, dass Anno 117: Pax Romana im Goldenen Zeitalter des Roms spielt, in dem sich das Reich von Spanien im Westen bis zu Teilen der modernen Türkei im Osten erstreckt, sind die Möglichkeiten vielfältig. Im Moment freuen wir uns jedoch auf die Veröffentlichung des Spiels am 13. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.