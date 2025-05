Anno 117: Pax Romana Vorschau - Wir haben Rom an einem Tag gebaut (und hatten kein Geld mehr)

HQ

Wenn man an das Römische Reich zurückdenkt - und das tun anscheinend viele von uns von Zeit zu Zeit -, denkt man oft an die Ermordung Cäsars, Gladiatorenkämpfe oder einen für den Krieg gekleideten Zenturio. Auch die vielen Spiele, die in dieser Ära spielen, wie z. B. Ryse: Son of Rome und Rome: Total War, konzentrieren sich oft auf Konflikte und dramatische Intrigen im Herzen des Imperiums.

Das kommende Strategiespiel Anno 117: Pax Romana geht einen anderen Weg. Wie der Name mehr als vermuten lässt, haben sich die Entwickler von Ubisoft Mainz entschieden, sich auf eine friedlichere und ruhigere Zeit zu konzentrieren. Pax Romana, die Zeit von 27 v. Chr. bis 180 n. Chr., gilt als das Goldene Zeitalter der Römer. Das mächtige Reich umfasste das gesamte Mittelmeer, und die Städte genossen einen beispiellosen Wohlstand und eine politische Stabilität. Im Einklang mit der DNA der Anno -Serie geht es im kommenden Spiel daher mehr darum, die eigene Stadt zu bauen und zu entwickeln, als die Nachbarn zu zerstören.

In unserer Vorschau landen wir auf einer idyllischen und abgelegenen Insel in der fiktiven Provinz Latium, weit entfernt vom Zentrum der Macht in Rom. Zum Glück sind wir kein armer, schiffbrüchiger Robinson Crusoe, der alles von Grund auf neu aufbauen muss. Nein, wir sind ein junger und ehrgeiziger Gouverneur mit einem Sack voller glänzender Denare und unsere Schiffe sind mit Arbeitern beladen. Das Ziel ist einfach. Die längst verlassene Insel muss in eine moderne römische Stadt verwandelt werden - koste es, was es wolle.

Die allererste Aufgabe besteht darin, unsere prächtige Gouverneursvilla zu platzieren. Unser Berater schlägt vor, dass wir die Villa weit von der Küste entfernt bauen, da selbst im Pax Romana noch reichlich Krieg herrscht und es nicht unvorstellbar ist, dass eines Tages feindliche Schiffe an unseren Küsten landen, sobald die Trainingsmissionen abgeschlossen sind. Ich habe mich daher dafür entschieden, die Villa hinter einem großen Wald zu verstecken, während eine große Bergkette beruhigenden Schutz bietet. Die schützenden Bäume werden jedoch bald gefällt, da ich sofort beauftragt werde, einen Holzfäller und ein Sägewerk zu bauen. Die Fortschritte sind im Gange.

Ich lerne schnell, dass effiziente Produktionsketten der Schlüssel zum detaillierten Städtebau sind. Anlagen zur Gewinnung natürlicher Ressourcen wie Bergwerke, Fischerlager und Felder müssen sich in der Nähe befinden, nicht nur der betreffenden Ressourcen, sondern auch der relevanten Produktionsstätten wie Gießereien, Salinen und Bäckereien. Alle diese Einrichtungen müssen auch durch kleine Feldwege miteinander verbunden werden, damit sowohl verarbeitete Waren als auch Ressourcen zu Lagern und Handelsstationen transportiert werden können.

Am Anfang ist es einfach, aber je mehr ich anfange, desto komplexer werde ich. Als unerfahrener Spieler - sowohl in Bezug auf die Anno -Serie als auch auf das Genre selbst - schätze ich die gut gestaltete Benutzeroberfläche, die Gebäude nach den von ihnen produzierten Produkten gruppiert. Wenn ich eine Tunika herstellen möchte, klicke ich einfach auf den Artikel und durch ein neues Pop-up-Menü kann ich sowohl ein Hanffeld für die Rohstoffe als auch einen Spinner für die Verarbeitung erstellen. Vor allem gegen Ende der Vorschau, wo ich komplexere Güter und Baumaterialien wie Seife, Sandalen und Zement produziere, ist diese Gruppierung willkommen.

Für die Herstellung von Sandalen werden mehrere Rohstoffe und Verarbeitungsgüter benötigt, bevor sie zusammengenäht werden können.

Bisher habe ich die wichtigsten Aspekte des Stadtbaus ignoriert - die Arbeiter selbst. Ohne starke Hände und kluge Köpfe passiert in deiner römischen Provinz nicht viel. Leider habe ich nicht nur in diesem Artikel meine Bürger ein wenig vernachlässigt; Das passiert auch während meiner Preview-Session. Anfangs baue ich einfach zu wenig Häuser und leide schnell unter einem riesigen Arbeitskräftemangel. So errichte ich in aller Eile eine Reihe einfacher Behausungen und errichtung auch Gasthäuser und Märkte, um die Lebensqualität etwas zu verbessern.

Letzteres, die Lebensqualität, ist wesentlich. Nicht nur, um die Bürger bei Laune zu halten, damit sie produktiv sind und sich nicht in Rebellion erheben, sondern auch, weil es möglich ist, einzelne Haushalte von liberti (befreite Sklaven oder Unterschicht) zu plebeja (Mittelklasse) aufzuwerten, wenn alle relevanten Bedürfnisse erfüllt sind. Mit Bürgern der zweiten Stufe kannst du eine Reihe komplexerer Produkte wie Brot, Vasen und Sandalen herstellen sowie Tempel, Bibliotheken und Schiffe für die Erkundung und den Handel bauen.

Indem Sie ihre Bedürfnisse erfüllen, können Sie Ihre Männer zu Frauen aufwerten. Später kannst du deine Frauen auch zu alten Männern in weißen Togas aufwerten.

Nachdem ich meine Stadt langsam erweitert und eine gute Mischung von Arbeitern für die verschiedenen Berufe gefunden hatte, stieß ich auf eine kleine Hürde. Ich möchte die fortschrittlichsten Arbeiter anziehen: die wissenschaftlichen Experten und geschickten Meister, die für die Herstellung von Zement und Wein benötigt werden. Dafür muss ich die Mittelschicht mit Luxusgütern wie Olivenöl oder Vasen befriedigen. Meine Insel hat jedoch weder den Boden für Olivenhaine noch das Harz, das für fortschrittliche Keramik benötigt wird.

Bisher ist mir die kleine Minikarte unten links auf dem Bildschirm kaum aufgefallen, die deutlich zeigt, dass meine kleine Insel nur ein kleiner Teil eines größeren Archipels ist. Aber jetzt führt kein Weg mehr daran vorbei. Ich muss die Segel setzen und - wenn nicht ferne Küsten - so doch zumindest die Nachbarinseln ansteuern.

Handel und Diplomatie werden zweifellos eine große Rolle in der Vollversion spielen, aber ich konnte nur meine Zehen eintauchen. Einige der Symbole für den Handel bestehen aus unfertigen Platzhaltern, und meine Berater, die mich durch die meisten Aspekte des Spiels geführt haben, sind in diesem Punkt bemerkenswert ruhig. Davon abgesehen habe ich nicht umsonst sowohl Wall Street 1 als auch 2 geschaut, also schaffe ich es schließlich, etwas überschüssiges Holz gegen eine Reihe aufwendiger Vasen einzutauschen.

Mit importierten Luxusgütern auf den lokalen Märkten kann ich jetzt die gut ausgebildeten Bürger anziehen, die ich brauche, um die nächsten Schritte zu gehen. Ich fange an, Weinberge zu pflanzen, baue einen Betonmischer und belohne mich sogar für eine gute Arbeit mit einem Anbau an meine Gouverneursvilla, der es mir ermöglicht, Spezialisten einzustellen, die verschiedene Vorteile bieten.

Dem aufmerksamen Leser ist vielleicht aufgefallen, dass ich bisher nichts über die Wirtschaft erwähnt habe. Dafür gibt es einen Grund. Vom ersten Moment an ging meiner Stadt das Geld aus, und großzügige Kredite von meinen Freunden in Rom und einem Gouverneur auf einer Nachbarinsel haben es nur geschafft, die unvermeidliche Katastrophe zu verlangsamen. Ja, ich habe es geschafft, eine römische Provinz an einem einzigen Tag zu errichten, aber ich habe auch die Wirtschaft in den Keller gestürzt. Trotz eines guten Tutorials und einer gut gestalteten Benutzeroberfläche ist Anno 117: Pax Romana immer noch ein ziemlich schwieriges Spiel, und ich bin sicher, dass erfahrene Spieler erleichtert sein werden, wenn sie wissen, dass es viele Herausforderungen gibt.

Meine vier Stunden als römischer Statthalter waren ziemlich stressig, trotz des manchmal langsamen Tempos und der idyllischen Umgebung. Das lag nicht nur an Geldthemen, sondern auch an den vielen Vor- und Nachteilen, die man bei jeder Entscheidung ständig abwägen muss. So schien es anfangs eine gute Idee, Schmieden und Fabriken in der Nähe von Wohngebieten anzusiedeln, erwies sich aber als ziemlich schlecht für den Brandschutz.

Wenn nicht die Häuser brannten, erhoben sich die Arbeiter aus (verständlicherweise) Protest gegen mein nicht allzu erfolgreiches Regime. Da half es auch nicht, dass ich – aufgrund der erwähnten wirtschaftlichen Herausforderungen – stets kurzfristige Einnahmen über das Wohl meiner Bürger gestellt hatte, wenn meine Berater mich mit Dilemmata und politischen Entscheidungen konfrontierten, was durchaus regelmäßig vorkam.

Diese Art von Dilemmata ist eine der Möglichkeiten, wie das Spiel ständig einen Strich durch die Rechnung macht und dich auf Trab hält. Ein anderer Weg führt über Missionen, die du auf der Karte finden kannst. Ich rettete einen jungen Mann vor Piraten, indem ich sie mit Waren bestach (er wurde später mein Berater in der Villa), und indem ich als Fährmann und Postbote für einige hochrangige Bürger arbeitete, verbesserte ich meine diplomatischen Beziehungen zu den Nachbarinseln.

Du hast nicht unbedingt Zugang zu allen Ressourcen auf deiner eigenen Insel, daher ist es notwendig, die umliegenden Gewässer zu erkunden.

Es gibt selten einen ruhigen Moment im Leben eines römischen Statthalters, aber ich würde Ihnen trotzdem empfehlen, sich die Zeit zu nehmen, Ihre Umgebung zu bewundern. Anno 117: Pax Romana hat eine wunderschöne Präsentation, die der üblichen Liebe zum Detail von Ubisoft gerecht wird. Charakterportraits zum Beispiel sind ausdrucksstark und finden die richtige Balance zwischen Realismus und Comic-Stil, obwohl ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht hätte. Vielleicht wird dies in der endgültigen Version verbessert.

Ich war angenehm überrascht von den vielen Details und dem subtilen Humor, den man bemerkt, wenn man die Vogelperspektive verlässt und auf den einzelnen Haushalt oder Bürger zoomt. Zum Beispiel rief ein Arbeiter, dessen Haus in Flammen stand: "Ich brenne wie die Olympische Fackel", während ein anderer trocken sagte: "Man sagt, jeder Weg führt nach Rom, aber ich gehe nirgendwohin" (ich hatte vergessen, sein Haus über Straßen mit dem Rest der Stadt zu verbinden).

Wenn du wirklich eins mit den Menschen werden willst, kannst du sogar einen Hotkey drücken und das geschäftige Leben deiner Stadt aus der Ego-Perspektive der Straße sehen. Aber denken Sie daran - behalten Sie Ihre Finanzen im Auge!

Hoffentlich könnt ihr vermeiden, meine Fehler zu wiederholen, wenn Anno 117: Pax Romana später in diesem Jahr für Xbox Series S/X, PS5 und PC erscheint.