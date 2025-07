Anisimova besiegt Sabalenka und setzt sich mit Swiatek ins Wimbledon-Finale: Zeiten und wie man am Samstag zuschaut

HQ

Wimbledon ist für die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka, die beim Rasen-Grand-Slam in London noch nie das Finale erreicht hat, weiterhin ein offenes Thema. Am Donnerstag wurde sie von der Nummer 12 der Welt, Amanda Anisimova, in drei Sätzen besiegt. Die US-Amerikanerin russischer Eltern erreichte ihr erstes Grand-Slam-Finale und sorgte für eine zweite Enttäuschung in Folge für Sabalenka, die im vergangenen Monat auch das Finale von Roland Garros verloren hatte.

Tatsächlich ist Anisimova eine der stärksten Rivalinnen gegen die Weißrussin und baut ihre Kopf-an-Kopf-Bilanz auf 6:3 aus. Sie will die erste Amerikanerin sein, die Wimbledon seit Serna Williams gewinnt, zwei Jahre nachdem sie eine psychische Pause eingelegt hatte. "Es ist ein Jahr her, seit ich zurückgekommen bin, und an diesem Ort zu sein... "

Allerdings muss sie sich mit der fünfmaligen Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek auseinandersetzen. Swiatek war zwar nicht in ihrem besten Moment und fiel von der Nummer 1 der Welt auf Platz 4 zurück, besiegte aber Belinda Bencic, die Olympiasiegerin von Tokio, mit 6:2, 6:0, die trotz ihrer Niederlage zufrieden ist, nachdem sie nur 15 Monate nach der Geburt so weit gekommen war.

Zeiten und wie man das Wimbledon 2025-Finale zwischen Anisimova und Swiatek sehen kann

Das Finale des Dameneinzels in Wimbledon findet am Samstag, 12. Juli, um 16:00 Uhr BST, 17:00 Uhr MESZ auf dem Centre Court statt.

Nachfolgend findet man eine Liste von Sendern in Europa, bei denen man das Einzelfinale der Damen und natürlich die anderen Spiele einschließlich des Halbfinales der Männer am Freitag sehen können.