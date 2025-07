Wie kann man Jannik Sinner gegen Novak Djokovic in Wimbledon sehen, wird Nole fit für das Halbfinale sein? Der Serbe erlitt während des Spiels am Mittwoch einen "ungeschickten" Sturz und sagte das Training am Donnerstag ab.

HQ Heute, Freitag, 11. Juli, finden die Halbfinals des Herreneinzels in Wimbledon statt, mit einer Wiederholung des Halbfinales in Roland Garros vor einem Monat: Die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, gegen den siebenmaligen Wimbledon-Champion Novak Djokovic. Ein Spiel, das heute um 15:10 Uhr BST, 16:10 Uhr MESZ beginnt, mit großer Vorfreude, aber auch mit ernsthaften Zweifeln. Novak Djokovic, Sieger 2022, Finalist 2023 und 2024, wird es in diesem Jahr schwer haben, das Finale zu erreichen. Jannik Sinner scheint sich von seinem Sturz und Schlag in den Ellbogen, der ihn fast zum Ausscheiden gebracht hätte, vollständig erholt zu haben... bis er wegen der Verletzung von Grigor Dimitrov von der Glocke gerettet wurde. Währenddessen erlitt Djokovic am Ende seines Sieges gegen Flavio Cobolli einen "bösen Sturz". Er brauchte nur zwei Punkte, um ein 6-7(6), 6-2, 7-5, 6-4 zu beenden, aber er rutschte auf dem Rasen aus und stürzte. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er sich erholt und das Spiel beendet hatte. "Das passiert auf Rasen. Davon hatte ich im Laufe meiner Rasenkarriere schon einige", sagte er. Am nächsten Tag sagte er das Training ab, und es gibt Zweifel, ob er für das heutige Spiel zu 100 Prozent fit sein wird, obwohl im Moment alles für das Spiel heute Nachmittag vorbereitet ist. So sieht man Wimbledon 2025 Nachfolgend findet ihr eine Liste von Sendern in Europa, bei denen ihr das Spiel Djokovic gegen Sinner und natürlich das andere Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz sehen könnt, das früher um 13:30 Uhr BST, 14:30 Uhr MESZ beginnt.

