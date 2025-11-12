Andy Murray sagt, er denke über eine berufliche Veränderung nach... Golf Caddie werden

HQ

Andy Murray, der ehemalige Tennisspieler, der drei Grand Slams gewann und sechs weitere Male im Finale stand, hat angekündigt, dass er eine überraschende berufliche Veränderung in Betracht zieht: "Ich denke darüber nach, Golf-Caddie zu werden", verriet Murray in der Romesh Ranganathan Show.

"Nun, ich liebe Golf, und ich denke, wenn man diesen Sport liebt, wäre es ein großartiger Job. Wenn man mit einem Top-Golfer zusammenarbeiten und dabei sein würde, wenn er einen großartigen Moment auf dem Platz hat, und das Gefühl hätte, dass man ein wenig bei Entscheidungen oder solchen Dingen helfen kann, wäre das meiner Meinung nach ein brillanter Job", sagte er ziemlich ernst und fügte hinzu, dass sein Traum-Profigolfer Robert MacIntyre wäre. ein weiterer Schotte.

"Stell dir vor, du trägst die Tasche von Robert MacIntyre, wenn er die Open gewinnt oder so ähnlich. Das wäre mein Traumjob", sagte Murray.

Wie TalkSport berichtet, spielt Murray Golf als Hobby und letzten Monat spielte er bei der Alfred Dunhill Links Championship als einer der prominenten Gäste (neben Piers Morgan und Bill Murray). Sein Idol Robert MacIntyre gewann den Wettbewerb und scherzte in seinen Instagram-Storys, dass er "schrecklich im Golf" sei.

Murrays Abenteuer mit Novak Djokovic dauerte nur sechs Monate

Nur wenige Monate nach seinem Rücktritt vom Tennis im August 2024 (im selben Jahr, in dem auch Rafa Nadal in den Ruhestand ging) kündigte Murray an, dass er der Trainer von Novak Djokovic, seinem ehemaligen Rivalen, werden würde. Die Partnerschaft hielt jedoch nur sechs Monate. "Wir hatten das Gefühl, dass wir nicht mehr aus dieser Partnerschaft auf dem Platz herausholen können, und das war's", sagte Djokovic nach der Trennung. "Mein Respekt vor Andy ist derselbe, eigentlich habe ich ihn als Person kennengelernt."