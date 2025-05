Novak Djokovic erklärt seine berufliche Trennung von Andy Murray

HQ

Novak Djokovic gab letzte Woche seine Trennung von Andy Murray bekannt: Zwei ehemalige Rivalen wurden zu Verbündeten, der Engländer arbeitet als Manager des Serben. Leider hielt es nicht lange an. Jetzt erklärte er in einer Pressekonferenz bei den Geneva Open, wo Djokovic als Wildcard an den Start ging, in der Hoffnung, vor Roland Garros in Form zu kommen und seinen 100. ATP-Titel hinzuzufügen.

"Wir hatten das Gefühl, dass wir nicht mehr aus dieser Partnerschaft auf dem Platz herausholen können, und das war's", sagte der 38-Jährige. Er verneinte jeden möglichen Hinweis auf einen Streit zwischen den beiden und sagte: "Mein Respekt vor Andy ist derselbe, ich habe ihn sogar als Person kennengelernt."

"Ich denke, er hat einen brillanten Tennis-IQ, er hat den sehr seltenen Verstand eines Champions, der offensichtlich das erreicht hat, was er erreicht hat, und er sieht das Spiel unglaublich gut.", fügte Nole hinzu, der auch erklärte, dass er im Moment keinen Trainer braucht. "Ich muss mich in keinem Zusammenhang beeilen. Ich fühle mich wohl mit den Menschen um mich herum. In den nächsten Turnieren werden wir sehen, was passiert."