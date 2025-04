Ancelottis Antwort an die Leute, die "seiner überdrüssig" sein könnten

HQ

Carlo Ancelotti wurde in dieser Saison bei Real Madrid viel kritisiert. Während die Mannschaft immer noch Optionen hat, alle drei Wettbewerbe zu gewinnen (Liga, Copa und Champions League ), hat die Mannschaft in den meisten Spielen zu kämpfen und musste erst am vergangenen Wochenende ihre fünfte Liga-Niederlage der Saison hinnehmen. Viele glauben, dass es die Schuld des Trainers ist, indem er Auswechslungen falsch managt, Spieler auf Positionen setzt, auf denen sie nicht gut sind, oder das Talent junger Spieler wie Endrick, Arda Guler und der eigenen Eigengewächse des Klubs verschwendet.

Wie immer wird die Kritik lauter, wenn die Mannschaft gewinnt. Ancelotti wird die Chance haben, die Kritiker zum Schweigen zu bringen, wenn er es schafft, die Mannschaft ins Halbfinale der Champions League zu führen, das am Dienstagabend im Emirates Stadium von Arsenal in London beginnt. Er fühlt sich jedoch immer noch sicher in seinem Job, und als er auf einer Pressekonferenz vor dem Spiel gefragt wurde, ob es Leute im Verein gibt, die ihn satt haben, lachte Ancelotti und sagte:

"Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Leute müde, aber das Wichtigste ist, dass die wichtigste Person es nicht ist. Er freut sich mit mir, er hilft mir und unterstützt mich. Was die Dynamik verändern könnte, ist, dass die wichtigste Person in diesem Klub nicht müde wird", sagte er und bezog sich dabei auf den Präsidenten des Klubs, Florentino Pérez.

Der Vertrag bei Ancelotti läuft im Juni 2026 aus, aber Gerüchte besagen, dass er in der nächsten Saison durch einen neuen ersetzt wird, wahrscheinlich Xabi Alonso von Bayer Leverkusen, was bedeutet, dass Ancelotti eher früher als später an der Spitze der Nationalmannschaft des Brasilianers enden würde, die dringend eine Veränderung benötigt.