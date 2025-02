Ancelotti: Tebas hat "Millionen von Real Madrid-Fans" respektlos behandelt, nachdem er den Klub als "weinerlich" bezeichnet hatte

HQ

Die Spannungen zwischen LaLiga und Real Madrid gehen weiter. Gestern sagte Javier Tebas, Präsident des höchsten Fußballwettbewerbs in Spanien, dass Real Madrid eine "weinerliche Mannschaft" sei, weil sie sich lautstark über die Schiedsrichter beschweren und sagten, dass der Wettbewerb ihnen absichtlich schade.

Am Dienstag wurde Carlo Ancelotti, Trainer von Real Madrid, in der Pressekonferenz vor dem Halbfinale des spanischen Pokals am Mittwoch gegen Real Sociedad darauf angesprochen und sagte, dass "er zu viel über Real Madrid spricht. Seit ich hier bin, hat er Millionen von Madrid-Fans respektlos behandelt, indem er so redet. Es gibt wichtigere Themen im spanischen Fußball und er sollte sich als Präsident von LaLiga mehr darauf konzentrieren, die Probleme des spanischen Fußballs zu lösen."

Es dauerte nicht lange, bis Tebas mit einem Tweet antwortete, in dem er sagte, dass der Diskurs des Vereins, mit den Führern, die "dieses Opfer- und Verschwörungsnarrativ konstruieren", "nicht nur respektlos gegenüber der Konkurrenz ist, sondern auch respektlos gegenüber den Vereinen, die dich auf dem Spielfeld geschlagen haben, entweder weil sie besser waren oder weil sie Einfach, weil sie mehr Glück hatten."

"Das ist respektlos gegenüber Millionen von Fans", twitterte Tebas und drückte mit einem Hauch von Ironie seinen Respekt vor dem Trainer aus: "Mit der Erfahrung, die du hast, Carlo, ist es eine Schande, dass du dafür benutzt wirst."

Abschließend fügt er hinzu: "Ich habe den Madridismus geatmet, seit ich klein war, und dieses ganze Narrativ, das von der Führung gefördert wird, steht im Widerspruch zu den Werten, die wir immer gekannt haben." Was halten Sie von diesem ganzen Chaos? Ergreifst du Partei?