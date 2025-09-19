An diesem Wochenende findet der Laver Cup 2025 statt: Sollten Sie aufpassen?

HQ

Die Tennissaison neigt sich dem Ende zu (bis November, wenn die ATP Finals und die Davis Cup Finals stattfinden), gibt es nur wenige Turniere, aber an diesem Wochenende treffen sich einige der besten Tennisspieler der Welt im Chase Center in San Francisco, der Heimat der Golden State Warriors, zur achten Ausgabe des Laver Cup.

Der Laver Cup ist selbst für viele Tennisfans noch ziemlich unbekannt und wird oft als wenig mehr als ein Exhibition-Turnier abgetan. Obwohl es nicht für die Einzel- oder Doppelrangliste der Herren zählt, handelt es sich um ein offizielles Turnier, das von der ATP sanktioniert wird. Der Unterschied ist, dass Tennisspieler nicht sich selbst repräsentieren, nicht einmal ihr Land wie im Davis Cup... sondern Team Europa und Team Welt.

Der Laver Cup, der 2017 ähnlich wie der Ryder Cup im Golf im Tennis ins Leben gerufen wurde, hat das Interesse, einige der besten Tennisspieler im Einzel und Doppel zu sehen, während sie von einer Tennislegende als Kapitän angeführt werden. Dieses Mal wird Team Europa vom Franzosen Yannick Noah trainiert, der 1983 einen Roland-Garros-Titel gewann, während Team World vom Amerikaner Andre Agassi trainiert wird, der acht Grand-Slam-Titel gewonnen hat.

Der Laver Cup 2025 findet vom 19. bis 21. September statt. Zu den Eröffnungsspielen an Tag 1 gehören Casper Ruud gegen Reilly Opelka, Jakub Mensik gegen Michelsen, Flavio Coboilli gegen Joao Fonseca und Mensik/Alcaraz gegen Michelsen/Fritz.

Tennisspieler, die 2025 am Laver Cup teilnehmen:

Team Europa



Kapitän: Yannick Noah



Spanien - Carlos Alcaraz (Spanien, Nr. 1 der Welt)



Deutschland - Alexander Zverev (3)



Dänemark - Holger Rune (11)



Norwegen - Casper Ruud (12)



Tschechische Republik - Jakub Menšík (17)



Italien - Flavio Cobolli (25)



Team Welt



Kapitän: Andre Agassi



Vereinigte Staaten - Taylor Fritz (Nr. 5 der Weltrangliste)



Australien - Alex de Minaur (8)



Argentinien - Francisco Cerúndolo (21)



Vereinigte Staaten - Alex Michelsen (32)



Brasilien - João Fonseca (42)



Vereinigte Staaten - Reilly Opelka (62)



Seit seiner Gründung hat das Team Europa fünfmal gewonnen, das Team World zweimal, darunter die Ausgabe 2022, die vor allem dadurch bekannt ist, dass sie die Bühne ist, auf der Roger Federer in den Ruhestand ging. Jeder Sieg an Tag 1 ist einen Punkt wert, an Tag 2 sind sie zwei Punkte und an Tag 3 drei Punkte wert. Das erste Team, das 13 Punkte holt, gewinnt das Turnier.