Amanda Serrano und Katie Taylor liefern sich eine hitzige Pressekonferenz vor dem wegweisenden Kampf Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 findet in drei Monaten statt, aber in New York fand eine Presseveranstaltung statt.

HQ Am 11. Juli findet in New York der erste rein weibliche Profiboxkampf statt, der dritte Kampf zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano, der von Netflix weltweit live übertragen wird. Am Mittwoch fand im Madison Square Garden ein Medienevent mit den beiden Boxern statt. Die 38-jährige Irin Taylor gewann die letzten beiden Kämpfe und wird ihren unangefochtenen Titel im Superleichtgewicht verteidigen. Serrano ist jedoch immer noch davon überzeugt, dass Taylor unfair gewonnen hat, unter anderem mit Kopfstößen, die ihr einen tiefen Schnitt in die Augenbrauen verursachten. Serrano konfrontierte Taylor auch damit, dass sie ihr Versprechen nicht gehalten hatte, 12 Runden à drei Minuten zu absolvieren, was dem Männerboxen entspricht. Stattdessen wird der Kampf über 10 Runden zu je zwei Minuten dauern. "Sie war nicht einverstanden, als wir den Vertrag unterschrieben haben. Wenn das ihre Wahl ist, dann ist es auch ihre Entscheidung, aber ich glaube, dass Frauen die Anerkennung und die Gleichberechtigung bekommen sollten, die die Männer bekommen", beschwerte sich Serrano in der angespannten Pressekonferenz (via BBC). "Amanda ist nicht in der Position, etwas zu diktieren und Amanda ist nicht in der Lage, die Form des Frauenboxens zu ändern", antwortete Taylor und fügte hinzu, dass es nicht die Herausforderin sein sollte, die die Bedingungen des Kampfes diktiert, zuversichtlich, dass sie "auf dem Fahrersitz" sitzt, und es ist Amanda, die den Kampf braucht, um stattfinden zu können. Madison Square Garden @TheGarden