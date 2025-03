Katie Taylor und Amanda Serrano kehren in den Ring zurück, wenn Netflix die nächste große Investition in den Boxsport tätigt

HQ

Katie Taylor und Amanda Serrano werden ihre Rivalität in einen dritten Kampf tragen. Nach dem durchschlagenden Erfolg ihres letzten Kampfes im November 2024, gefolgt von 74 Millionen Zuschauern weltweit, und laut Netflix, dem meistgesehenen professionellen Frauensportereignis in den USA, findet am 11. Juli ein dritter Kampf im Madison Square Garden in New York statt. Und wieder einmal wird Netflix es weltweit streamen.

Dieses Mal wird Taylor vs. Serrano 3 nicht als Co-Hauptkampf degradiert, wie es beim zweiten Kampf der Fall war, der kurz vor dem umstrittenen Mike Tyson vs. Jake Paul ausgestrahlt wurde. Es wird eine reine Frauen-Profiboxkarte sein, das erste Mal, dass dies an diesem symbolträchtigen Austragungsort in New York stattfindet.

Die 38-jährige Irin Taylor verbesserte sich im vergangenen November auf eine Bilanz von 24:1 und verteidigte ihren unangefochtenen Titel im Superleichtgewicht erfolgreich gegen Serrano (Puerto Rico, 36 Jahre alt, 47:3). Der Kampf war der zweite Sieg von Taylor über Serrano, durch einstimmige Entscheidung mit 95:94.

Amanda Serrano, enttäuscht, dass "Taylor ihr Wort nicht gehalten hat"

"Ich stehe 2 und 0 gegen Amanda, aber es ist natürlich eine ganz besondere Rivalität, die jedes Mal auftaucht, wenn wir in den Ring steigen, also denke ich, dass es nur richtig ist, dass wir die Trilogie haben. Die Atmosphäre für den ersten Kampf dort war fantastisch und ich bin mir sicher, dass es dieses Mal nicht anders sein wird", sagte Taylor (via Deadline).

In der Zwischenzeit sagte Serrano, dass sie das Versprechen einlöst, das sie den Fans einer Trilogie gegeben hat, fügte aber hinzu, dass sie von Taylor "enttäuscht" sei, weil sie "ihr Wort nicht gehalten und die Trilogie nicht über 12 Drei-Minuten-Runden gemacht hat, genauso wie die Männer", was Serrano glaubt, dass sie den Fans nach einem "rekordverdächtigen Zahltag" schuldig sind.

"Aber täuschen Sie sich nicht, jedes Mal, wenn wir den Ring teilen, ist es Krieg, und ich weiß, dass Freitag, der 11. Juli, der bisher größte sein wird, weil ich endlich das offizielle W bekomme, das ich verdiene."