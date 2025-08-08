Álvaro Morata kehrt in die Serie A zu einem der angesagtesten Klubs Italiens zurück

HQ

Álvaro Morata, die ikonische Nummer "9" der spanischen Nationalmannschaft, war ein wahrer Weltenbummler und spielte für Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus, Chelsea, AC Mailand und letztes Jahr überraschenderweise Galatasaray. Seine Amtszeit in der Türkei ist jedoch beendet und er wird nun in die italienische Liga zurückkehren.

In den letzten Stunden haben mehrere Seiten berichtet, dass der Stürmer kurz davor steht, bei Como zu unterschreiben, einem der aufstrebenden Teams in Italien: Im vergangenen Jahr belegte er in seiner ersten Saison in der ersten Liga seit 22 Jahren den zehnten Platz in der Serie A. Der von Cesc Fábregas trainierte Klub ist im Trend und hat in diesem Sommer eine riesige Investition von über 100 Millionen Euro in Verstärkungen getätigt, darunter Jesús Rodríguez von Betis, Martín Baturina von Dinamo Zagreb und jetzt Morata als Leihe.

Der Besitzer des Players bleibt jedoch Milan. BerichtenAs zufolge wird Como 5 Millionen Euro an Galatasaray für die Kündigung von Moratas aktueller Leihe zahlen, und Milan erhält von Como 1 Million Euro für die einjährige Leihe plus 9 Millionen Euro für die Verpflichtung, Álvaro Morata am Ende des Jahres zu kaufen. Insgesamt 15 Millionen Euro für den 32-jährigen Spieler, der selten länger als zwei Jahre im selben Verein verbracht hat. Tatsächlich entschied er sich, Atlético de Madrid zu verlassen, weil er unter Depressionen und Schikanen litt.