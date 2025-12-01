HQ

Liverpools Krise kam zumindest zu einer kurzen Pause, nachdem Liverpool am Sonntag West Ham United mit 2:0 besiegt hatte. Und es war ein sehr bedeutender Sieg für das Team, da es das erste Ligatortor von Alexander Isak in dieser Saison nach sechs Spielen war.

Der schwedische Stürmer, der letzten Sommer nach einem Rekordtransfer von 125 Millionen Pfund von Newcastle dazukam, konnte aber die Erwartungen nicht erfüllen. Das Team wird von Arne Slot trainiert (der Mohamed Salah erstmals seit April 2024 aus der Startelf strich) und hat nach der Serie von neun Niederlagen in zwölf Spielen - dem schlechtesten seit 1954 für Liverpool - noch viel zu tun, um das auszugleichen.

Isak traf schließlich für Liverpool in der Premier League und half ihrem Team, gegen West Ham zu gewinnen, das auf Platz 17 der Liga rangierte. Nur wenige Stunden zuvor hatte der Club aus Ost-London den Tod einer ihrer Legenden, Billy Bonds, bekannt gegeben, und vor dem Spiel wurden Tribute ausgesprochen.