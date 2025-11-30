West Ham United gibt den Tod von Billy Bonds bekannt, Vereinslegende mit 799 Spielen in 21 Jahren

HQ

West Ham United hat den Tod von Billy Bonds, einer der Legenden des Fußballclubs aus Ost-London, im Alter von 79 Jahren bekannt gegeben. Die Familie des ehemaligen Spielers und Trainers gab dies in einer offiziellen Erklärung auf der Vereinswebsite bekannt: "Wir sind untröstlich, bekannt zu geben, dass wir heute unseren geliebten Vater verloren haben. Er war seiner Familie hingebungsvoll und der freundlichste, loyalste, selbstloseste und liebevollste Mensch."

Die Familie sagte, Bonds sei am Sonntagmorgen friedlich verstorben. Er ist einer der am längsten aktiven Spieler des Vereins mit insgesamt 799 Einsätzen in 21 Jahren, zwischen 1967 und 1988. In dieser Zeit gewann Bonds als Verteidiger und Mittelfeldspieler zwei FA-Cups und einen Titel in der zweiten Liga.

Er beendete seine Fußballkarriere im Alter von 41 Jahren, kehrte aber zwischen 1990 und 1994 als Trainer zurück, wo er 1991 den Aufstieg aus der Division Two und später 1993 den ersten Aufstieg des Vereins in die Premier League erreichte.

"Papa liebte West Ham United und seine wunderbaren Fans von ganzem Herzen und schätzte jeden Moment seiner Zeit im Club." Unter vielen Einzelauszeichnungen wurde er 1988 zum Member of the Order of the British Empire (MBE) ernannt und erhielt damit die erste Auszeichnung für sein Lebenswerk von West Ham United.