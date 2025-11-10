Alcaraz über ATP Finals oder Davis Cup-Debatte: "Warum nicht beides? Warum sollte ich mich für eines entscheiden, wenn ich für beide antreten kann?"

HQ

Carlos Alcaraz begann seinen Lauf bei den ATP Finals mit einem Sieg über Alex de Miñaur in zwei Sätzen (was wichtig sein kann, wenn es darum geht, wer sich in der Gruppenphase qualifiziert) mit 7:6(5), 6:2 und brach den Fluch: Alcaraz hatte sein Auftaktspiel in diesem Wettbewerb noch nie gewonnen, 2023 gegen Zverev und 2024 gegen Ruud. 2023 erreichte er das Halbfinale, verlor aber gegen Djokovic und schied 2024 in der Gruppenphase aus.

Alcaraz ist normalerweise nicht besonders gut auf Indoor-Hartplätzen und erreicht dieses späte Ende der Saison oft erschöpfter als sonst. Aber er glaubt, dass er sich in diesem Aspekt in diesem Jahr verbessert hat, trotz seiner schockierenden Niederlage gegen Cameron Norrie bei seinem Paris-Masters-Debüt: "Es ist ein Prozess. Es geht darum, herauszufinden, was ich brauche, vor allem abseits des Platzes, um bis zum Ende motiviert zu bleiben und mir bewusst zu sein, dass die Saison sehr lang ist. Am Ende des Jahres ist man müde, aber in dieser Saison hatte ich mehr Zeit zwischen den Turnieren, mehr Zeit zu Hause, und das war großartig, um mich körperlich und mental vorzubereiten", sagte er gegenüber El País.

Nachdem er das Shanghai Masters und den größten Teil von Paris verpasst hat, wird Alcaraz mit den ATP Finals und dem Davis Cup bald seinen Rekord von mehr Matches in einer Saison (77 im Jahr 2023) übertreffen. Auf die Frage, ob er nur ein Turnier spielen könne, sagte er: "Warum nicht beide? Warum sollte ich mich für eines entscheiden, wenn ich für beide antreten kann? Ich werde noch viele Jahre Zeit haben, um an beiden Turnieren teilzunehmen, und ich hoffe, Spanien für eine lange Zeit zu vertreten, aber dieses Jahr werde ich versuchen, bei beiden anzutreten", sagte er der spanischen Zeitung.

Carlos Alcaraz ist erleichtert, dass Musetti Djokovic bei den ATP Finals ersetzt

In der vergangenen Woche begründete Jannik Sinner seine Entscheidung, den in Italien umstrittenen Davis Cup zu verpassen. Lorenzo Musetti, der sich nach dem Rücktritt von Djokovic für die ATP Finals qualifiziert hat, wird Italien im Davis Cup vertreten. Alexzander Zverev, ebenfalls bei den ATP Finals dabei, wird ebenfalls im deutschen Team für den nationalen Wettbewerb stehen.

Auch im Interview mit El País gab Alcaraz zu, dass er erleichtert ist, dass Djokovic sich aus dem Wettbewerb zurückgezogen hat. "Ich werde nicht lügen, ich ziehe Lorenzo ihm vor. Er hat die Erfahrung, die er hat... Und im Jahr 2023 hat er mich hier umgebracht." Djokovic beendete seine Saison mit einem Sieg über Musetti im Finale des Turniers in Athen, wo er lebt.