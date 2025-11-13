Alcaraz hofft, dass "die Nerven im heutigen Spiel gegen Musetti keine schlechte Zeit spielen werden"

HQ

Alcaraz hat heute Abend bei den ATP Finals gegen Lorenzo Musetti ein großes Match: Ein Sieg würde bedeuten, sich als Gruppenführender für das Halbfinale der ATP Finals zu qualifizieren (Sinner zu vermeiden) und vor allem seinen Titel als Nummer 1 der Welt vor Ende des Jahres zu sichern. Es steht viel auf dem Spiel: "Ich werde versuchen, nicht daran zu denken", sagte Alcaraz nach seinem hart erkämpften Sieg über Taylor Fritz am Dienstag

"Es wird ein wirklich großes Spiel für mich. Ich werde versuchen, dass die Nerven in diesem Spiel nicht zu kurz kommen. Ich werde über meine Ziele nachdenken, darüber, dass ich mich viel besser fühle als heute", sagte der Spanier. Es gibt nur ein Szenario, selbst wenn Alcaraz heute verliert, in dem er sich nicht für das Halbfinale qualifiziert.

Lorenzo Musetti glaubt, dass er sich mental stark verbessert hat und an seine Grenzen geht, "weil ich jedes Spiel gegen die Top-Spieler spiele. Das nächste Spiel ist gegen Carlos. Ich weiß, wie schwierig es ist, besonders unter diesen Bedingungen. Ich werde versuchen, es zu genießen und so zu kämpfen, wie ich es heute getan habe", bezog er sich auf den Sieg gegen Alex de Miñaur, obwohl er einen Satz verloren hatte, unterstützt von den Zuschauern in Turin, die sicherlich gegen Alcaraz brüllen werden, da sie wissen, dass sie Musetti UND Sinner gleichzeitig anfeuern werden.

Alcaraz vs. Musetti in der h2h

Carlos Alcaraz und Lorenzo Musetti standen sich siebenmal... und Museti schlug ihn nur einmal, das allererste Mal, im Finale 2022 in Hamburg, auf Sand, ihrem bevorzugten Belag. Alcaraz hatte ihn in diesem Jahr bereits dreimal geschlagen, unter anderem im Finale des Monte-Carlo Masters 1000, bei dem Musetti den ersten Satz gewann.

Glaubst du, dass Musetti heute noch Chancen hat? Wir werden es frühestens um 20:30 Uhr MEZ herausfinden.