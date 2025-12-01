Aitana Bonmatí erleidet einen Bruch im linken Wadenbein und wird das Nationen-League-Finale gegen Deutschland verpassen

HQ

Der FC Barcelona wird die dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí für einen Zeitraum von 4 bis 6 Wochen verlieren. Der spanische Fußballverband gab bekannt, dass die Mittelfeldspielerin sich während des Trainings einen Bruch im linken Wadenbein zugezogen habe, "nach einer unglücklichen Landung bei einer unglücklichen Kollision", und ist für weitere Tests nach Barcelona zurückgekehrt, um die Schwere ihrer Verletzung festzustellen.

Doch bevor sie nach Barça zurückkehrt, wird sie das Rückspiel des Nations League-Finales gegen Deutschland verpassen, das für Dienstag, den 2. Dezember angesetzt ist. Spanien spielt zu Hause im Metropolitano-Stadion, muss sich aber nach dem Unentschieden vom vergangenen Freitag, bei dem Deutschland trotz 0:0 dominierte, ihr Niveau verbessern.

Es war Bonmatí, der im letzten Halbfinale der Europameisterschaft das Siegtor gegen Deutschland erzielte und damit eine sieben Spiele andauernde Serie von Niederlagen oder Unentschieden gegen Deutschland beendete. Das Rückspiel der Women's Nations League findet am Dienstag, den 2. Dezember um 18:30 Uhr MET, 17:30 GMT statt.