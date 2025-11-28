Spanien übersteht Deutschlands Angriff und im Rückspiel der Women's Nations League wird alles entschieden: 0:0

HQ

Die Tatsache, dass das Finale der Women's Nations League ein zweispieliges Spiel ist, ist umstritten, aber nach dem heutigen Spiel ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee... besonders für Spanien, das einem deutlich aggressiveren Deutschland widerstand, das jedoch keine der Chancen nutzen konnte.

So kann Spanien trotz des Ergebnisses endlich nach einem ungewöhnlich schwachen Spiel für die Weltmeister, das von Deutschland dominiert wird, endlich zur Ruhe kommen und das Spielfeld über das Pech frustrierte.

Das Spiel endete 0:0, also wird im Rückspiel, einem echten Finalspiel, am Dienstag alles entschieden... Spanien genießt den Heimvorteil: Es findet im Estadio Metropolitano, der Heimstätte von Atlético de Madrid, um 18:30 Uhr MET und 17:30 GMT statt.

Wie man die Women's Nations League anschaut

Der Wettbewerb wird ausschließlich auf den öffentlichen Kanälen der jeweiligen Länder ausgestrahlt. Für dieses Spiel gibt es keine internationalen Übertragungsanbieter.



Deutschland: ZDF



Spanien: RTVE



Frane:France TV



Schweden: SVT

