Agatha All Along Trailer mischt Horror, Mystery und Komödie

Zwei Monate sind vergangen, seit Marvel angekündigt hat, dass Agatha All Along, das WandaVision-Spin-off mit Kathryn Hahn in der Hauptrolle, am 18. September mit zwei Episoden auf Disney+ debütieren wird, also ist es Zeit für einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet.

Wir haben den ersten Teaser-Trailer für Agatha All Along erhalten, aber dies ist eine der Situationen, in denen es seltsam ist, so etwas einen Teaser zu nennen. Der Trailer gibt uns einen Einblick, wie Agatha Harkness ihr Leben nach WandaVision gelebt hat und bestätigt, dass die Serie nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness spielt, bevor er enthüllt, dass Aubrey Plaza Kathryn Hahns Figur hilft, ihr Gedächtnis zurückzugewinnen. Dieses sehr interessante Duo versucht weiterhin, andere Hexen ohne Hexenzirkel zu sammeln und ihnen ihren früheren Glanz zurückzugeben, indem es sich den Prüfungen stellt, die "Hexenstraße" genannt werden.

Glaubst du, dass Agatha All Along besser sein kann als Secret Invasion?