Marvel's Agatha All Along debütiert im September auf Disney+

Marvel hat seit geraumer Zeit nicht mehr viel über das Agatha-Harkness-Spin-off von WandaVision gesagt, aber jetzt wissen wir, dass das daran liegt, dass das Unternehmen einige gute Nachrichten für Disney Upfront 2024 aufheben wollte.

Eines der ersten Dinge, die auf der Konferenz angekündigt wurden, ist, dass das, was jetzt Agatha All Along genannt wird, am 18. September mit zwei Episoden auf Disney+ debütieren wird. Die Teilnehmer der Präsentation wurden auch mit einem Trailer verwöhnt, der hoffentlich eher früher als später öffentlich geteilt wird.