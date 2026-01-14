AFCON-Halbfinals: Können Nigeria und Senegal Marokko und Ägypten überraschen?

HQ

Die AFCON-Halbfinals sind hier, mit zwei klaren Favoriten auf das Finale... und sie befinden sich auf entgegengesetzten Standorten. Marokko, die Gastgeber, dominierten diese Ausgabe des Afrika-Cups, wobei der Real-Madrid-Spieler Brahim Díaz in jedem Spiel traf, und sie werden von den lokalen Fans unterstützt, die Marokko seit der Niederlage gegen Tunesien 2004 nicht mehr im AFCON-Finale gesehen haben... und gewann 1976 zum letzten Mal. Sie besiegten jedoch zuerst Nigeria, das den Wettbewerb zuletzt 2013 gewonnen hatte.

Der andere Favorit, Ägypten, hat internationale Stars (Liverpool-Stürmer Mohamed Salah und Manchester City-Stürmer Omar Marmoush) unter der Leitung des angesehenen Trainers Hossam Hassan. Ägypten hat die AFCON einen Rekord von sieben Mal gewonnen, das letzte Mal war 2010 (dieser Wettbewerb findet alle zwei Jahre statt). Tatsächlich war es 2021 Senegal, Ägyptens Halbfinalrivale, der Ägypten im Elfmeterschießen besiegte...

Glauben Sie, dass Nigeria und Senegal Marokko und Ägypten im Halbfinale des Afrika-Cups überraschen können?

AFCON-Halbfinalzeiten und wie man sie live verfolgt.

Alle Halbfinals finden heute, Mittwoch, statt, das Finale findet am Samstag statt.



Senegal gegen Ägypten: Mittwoch, 14. Januar, 18:00 MEZ, 17:00 GMT



Nigeria gegen Marokko: Mittwoch, 14. Januar, 21:00 Uhr MEZ, 20:00 Uhr GMT



Dieser afrikanische Fußballwettbewerb kann weltweit live gesehen werden, auch in europäischen Märkten: Dies sind die Kanäle, auf denen Sie AFCON live verfolgen können.



Belgien – Tipik, La Une



Bulgarien - Max Sport



Kroatien - SportKlub



Frankreich – beIN Sports Frankreich



Deutschland – Sportdigital



Griechenland - Griechische Rundfunkgesellschaft



Irland (Republik Irland) - Channel 4



Italien – Sportitalia, Solo Calcio



Niederlande – Ziggo Sport



Portugal – Sport TV



Spanien – Movistar



Türkei – Exxen



Vereinigtes Königreich – Channel 4



Wer wird Ihrer Meinung nach die AFCON 2026 gewinnen?