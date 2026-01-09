Brahim trifft erneut, als Marokko das AFCON-Halbfinale erreicht

HQ

Marokko steht nach einem 2:0-Sieg gegen Kamerun mit Toren von Brahim Díaz und Ismael Saibari im AFCON-Halbfinale. Der in Spanien geborene Spieler von Real Madrid ist zum Star des Afrika-Cups geworden, nachdem er in jedem einzelnen Marokko-Spiel getroffen hat: allen drei Gruppenspielen, dem Achtelfinale und dem Viertelfinale.

Brahim ist der erste marokkanische Spieler, der in einem einzigen Turnier vier Tore erzielte, und erst der zweite Spieler seit Gedo 2010 mit Ägypten, der in den ersten fünf Spielen des Wettbewerbs traf. Brahim ist laut RMC Sport immer noch vier Tore davon entfernt, den besten Torschützen in der Geschichte des Afrika-Cups zu erreichen, Ndaye Mulambas 9 Tore im Jahr 1974 für den Kongo.

Früher am Freitag besiegte Senegal Mali. Am Samstag trifft Algerien um 17:00 Uhr MEZ auf Nigeria und Ägypten auf den Titelverteidiger Elfenbeinküste um 20:00 Uhr MEZ, 19:00 GMT, womit möglicherweise ein Finale Marokko gegen Ägypten am 17. Januar festgelegt wird. Das Halbfinale findet am Mittwoch, den 14. Januar, statt.