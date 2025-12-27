2026 beginnt mit einem Doppelspiel des Pariser Derbys zwischen PSG und Paris FC
PSG und Paris FC treffen am 4. Januar in der Ligue 1 und am 12. Januar in der Coupe de France aufeinander.
Die Coupe de France kehrt im Januar 2026 mit der Runde der letzten 32 zurück. Die Spielpläne sind nach der Auslosung in der letzten Woche bereits bekannt, und die kommenden Spiele werden eine neue Ausgabe des Pariser Derbys zwischen Paris Saint-Germain und Paris FC umfassen.
Nach dem Aufstieg in der letzten Saison ist Paris FC nun in der Ligue 1 und bringt Paris nach Jahrzehnten endlich ein Derby... und mit der Besonderheit, dass ihre Stadien nur durch eine Straße getrennt sind (Paris FC spielt im Stade Jean-Bouin, einem Rugbystadion mit 19.600 Plätzen). Ihr erstes Aufeinandertreffen in der Ligue 1 findet am 4. Januar, dem ersten Spiel des Jahres, im Parc des Princes von PSG statt.
Doch nur eine Woche später, am 12. Januar, treffen sie erneut aufeinander, im Achtelfinale des Coupe de France. Hier ist der vollständige Spielplan der letzten 32 der Coupe de France:
Samstag, 10. Januar
- Orléans-Monaco: 15:30 MEZ, 14:30 GMT
- Montreuil-Amiens: 15:30 MEZ, 14:30 GMT
- Angers-Toulouse: 15:30 MEZ, 14:30 GMT
- Bastia-Troyes: 15:30 MEZ, 14:30 GMT
- Avranches-Straßburg: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Le Puy-Reims: 18:00 MET, 17:00 GMT
- Istres-Laval: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Hauts Lyonnais-Lorient: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Sochaux-Lens: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Sonntag, 11. Januar
- Nantes-Nnice: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Le Mans-Nancy: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Metz-Montpellier: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Chantilly-Rennes: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
- Lille-Lyon: 21:00 MEZ, 20:00 GMT
Montag, 12. Januar
- PSG-Paris FC: 21:10 MEZ, 20:10 GMT
Dienstag, 13. Januar
- Bayeux-Marseille: 18:00 MEZ, 17:00 GMT
Glaubst du, Paris FC (14. in der Ligue 1) kann PSG in ihrem eigenen Stadion überraschen? Nächstes Jahr werden wir es wissen!