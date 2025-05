Der Pariser FC sichert sich den Aufstieg in die Ligue 1 und verlegt das Stadion direkt neben den Parc des Princes von PSG

HQ

Paris Saint-Germain hat die französische Liga in den letzten zehn Jahren dominiert, und keine andere Mannschaft konnte mit der Qualität des katarischen Klubs mithalten (und dem Geld, um Starspieler zu verpflichten). Es ist wahrscheinlich, dass es auch im nächsten Jahr so bleiben wird, auch wenn sich direkt gegenüber dem Stadion Parc des Princes eine neue Herausforderung ergeben wird: der Paris FC.

Zum ersten Mal seit 1990 wird Paris zwei Mannschaften in der Ligue 1 haben. Der FC Paris, der Anfang der 1970er Jahre als Abspaltung von Paris Saint-Germain entstand, hat die meiste Zeit seiner Karriere in niedrigeren Klassen gespielt, kehrte aber 2015 in die Ligue 2, die zweite französische Liga, zurück. Und nächstes Jahr werden sie zum ersten Mal in der ersten Liga spielen, nach einem 1:1-Unentschieden gegen Martigues am vergangenen Freitag, das ihnen den zweiten Platz in der Ligue 2 hinter Lorient sichert.

Ähnlich wie PSG befindet sich der Klub im Besitz des Milliardärs Bernard Arnault, des reichsten Mannes Europas, der im November 2024 eine Mehrheitsbeteiligung erwirbt. Sie werden auch von Red Bull finanziert. Mit frischem Geld haben sie den Ehrgeiz, den Pariser FC zu einem der führenden Fußballvereine in ganz Frankreich zu machen, und sie sind von ihrem ehemaligen Stadion (einer Leichtathletikbahn in einer Universität) ins Stade Jean-Bouin umgezogen, ein Rugby-Stadion mit 19.600 Plätzen, das buchstäblich eine Straße vom Parc des Princes entfernt ist.

Das letzte Mal, dass es in der französischen Hauptstadt zu einer Fußballrivalität kam, war 1990, als PSG gegen Racing Club de France, damals noch unter dem Namen Matra Racing, antrat. Nächstes Jahr wird Paris von keinem Fußballderby seit Jahrzehnten zum engsten Derby in Europa werden...