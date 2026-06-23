Manchester United sichert Land für ein zukünftiges Stadion mit 100.000 Sitzplätzen neben Old Trafford

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Im März 2025 stellte Manchester United ehrgeizige Pläne vor, ein neues Stadion zu bauen, ein "neues" Old Trafford mit 100.000 Sitzplätzen, das vollständig vor Regen geschützt ist und wie ein riesiges Zelt aussehen soll, umgeben von einem öffentlichen Platz mit Restaurants und Einrichtungen, der als "Miniaturstadt der Zukunft" beschrieben wird.

Frühe Berichte besagten, dass das Stadion in fünf oder sechs Jahren fertiggestellt sein und für das Finale der Frauen-Weltmeisterschaft 2035 bereit sein wird. Der Entwurf könnte nicht endgültig sein und sollte am 9. Juli bekannt sein, wenn der Entwurf des Masterplans für das Gebiet in Old Trafford vorgestellt wird.

In dieser Woche hat der Premier-League-Klub mitgeteilt, dass er den Großteil des für den Bau des Stadions benötigten Landes sichergestellt hat. Es liegt sehr nahe am aktuellen Stadion, auf einem 25 Hektar großen Gelände nur 350 Meter nordwestlich des heutigen Old Trafford, und wurde laut Erklärung von Indurent, einem führenden Anbieter von Industrieflächen und einem Blackstone-Portfoliounternehmen, gekauft.

"So nah an Old Trafford bauen zu können, ermöglicht es uns, das Erbe, die Traditionen und Rituale zu bewahren, die unseren Fans so wichtig sind. Wir setzen uns dafür ein, mit unseren Fans ein erstklassiges Stadion zu bauen, nicht nur für sie, mit Atmosphäre, Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit im Mittelpunkt unserer Überlegungen", sagte Collette Roche, CEO von New Stadium Development bei Manchester United.

Wenn sie gemäß der ursprünglichen Vision gebaut wird, wird sie zur größten Sportarena im Vereinigten Königreich und wird "ein Katalysator für die Erneuerung des umliegenden Bezirks sein, der dazu beiträgt, eines der dynamischsten und weltweit bedeutendsten Sport- und Unterhaltungsziele der Welt zu schaffen".