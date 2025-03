Manchester United enthüllt ehrgeizige Pläne für ein neues Stadion und "eine Miniaturstadt der Zukunft"

HQ

Manchester United erlebt vielleicht nicht seine besten Momente, sowohl sportlich als auch finanziell, aber sie haben hohe Ambitionen für die Zukunft und wollen das beste Fußballstadion der Welt bauen. Und heute haben sie die Welt des Fußballs schockiert, indem sie Pläne und Konzeptbilder für ihr neues Stadion zeigten, das von der Firma Foster + Partners von der Architekturlegende Lord Norman Foster entworfen wurde, der es als "eines der aufregendsten Projekte der heutigen Welt" bezeichnet.

Das "neue" Old Trafford wäre ein Stadion mit 100.000 Sitzplätzen, was es zu einem der größten der Welt machen würde, das die Umgebung regenerieren und es in ein nachhaltiges und begehbares Viertel verwandeln würde, das mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und von Natur umgeben wäre. Er würde unter einem riesigen Regenschirm untergebracht sein, der vom Dreizack des Roten Teufels inspiriert ist, "Energie und Regenwasser sammelt und einen neuen öffentlichen Platz schützt, der doppelt so groß ist wie der Trafalgar Square". Foster bezeichnet sie sogar als "Miniaturstadt der Zukunft".

Dabei handelt es sich jedoch nicht um feste Pläne. Es gibt viele Bedingungen in der öffentlichen Ankündigung ("Wenn wir das richtig machen, könnte die Wirkung der Regeneration größer und besser sein als in London 2012", sagte Andy Burnham, Bürgermeister von Greater Manchester. Dies ist ausschließlich die Arbeit von Foster + Partners und wird als Explorationsarbeit angesehen, als "Masterplan für detailliertere Machbarkeits-, Beratungs-, Entwurfs- und Planungsarbeiten, da das Projekt in eine neue Phase eintritt", die weitere Konsultationen mit Fans und Anwohnern beinhalten wird, und es liegt nun in der Verantwortung von Manchester United, das verschuldet ist und plant, in diesem Jahr 200 Arbeiter zu entlassen.