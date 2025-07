Das künftige Stadion von Manchester United mit 100.000 Sitzplätzen könnte Austragungsort des Endspiels der Frauen-Weltmeisterschaft 2035 sein, aber es gibt ernsthafte Zweifel Manchester United rechnete damit, dass das "New Old Trafford" in fünf oder sechs Jahren fertiggestellt sein würde, aber Experten sind sich da nicht so sicher.

HQ Manchester United kündigte im März dieses Jahres seine Pläne an, ein neues Stadion zu bauen, ein "New Old Trafford", das das größte im Vereinigten Königreich und eines der größten der Welt sein soll, mit über 100.000 Sitzplätzen, sowie einem fußgängerfreundlichen Viertel, einer "Miniaturstadt der Zukunft", alles unter einem großen Dach. Es ist geplant, dass das Stadion bis 2030 fertig ist. Jetzt, da die vier Nationen im Vereinigten Königreich, die voraussichtlich die Frauen-Weltmeisterschaft 2035 ausrichten werden, der einzige Bieter sind, möchte Manchester United, dass ihr neues Stadion, das bis dahin längst fertiggestellt sein soll, zum Austragungsort des Finales wird, so Quellen von BBC Sport. Laut Branchen- und Fußballexperten gibt es jedoch ernsthafte Zweifel, dass das Stadion in fünf oder sechs Jahren fertiggestellt werden kann, die meisten von ihnen betreffen die Fähigkeit von United, das 2-Milliarden-Pfund-Projekt zu finanzieren und ihre erheblichen Schulden vorher zu refinanzieren. Insider glauben, dass die einzige Option darin bestünde, eine Tochtergesellschaft zu haben, die das Stadion besitzt. Sogar die sportlichen Angelegenheiten spielen eine Rolle, denn der derzeit außer Form geratene Zustand der ersten Herrenmannschaft, die im nächsten Jahr nicht in Europa spielen wird, bedeutet, dass die Ticketverkäufe wahrscheinlich zurückgehen werden.