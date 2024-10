Zwei Gründe, warum Vini Jr. den Ballon d'Or nicht gewonnen hat (und eine Verschwörung, die keinen Sinn ergibt)

HQ

Warum hat Vinícius Júnior den Ballon d'Or nicht gewonnen, obwohl er der Favorit zu sein schien? Monatelang hat die Presse (und vor allem die spanische Presse) Real Madrid und seinen Fans eingetrichtert, dass sein Sieg sicher sei, aber am Ende wurde er Zweiter und verlor gegen Rodri.

Für Real Madrid sei dies eine Respektlosigkeit gegenüber dem Verein, sagte ein Sprecher gegenüber El País. Quellen, die Vini Jr. nahe stehen, sagen, er sei sehr wütend (er sagte eine Party ab, auf der Nike neue Nike Special Edition-Sneaker ankündigen sollte - dieselbe Marke, die auch Rodri repräsentiert - und postete auf Twitter, dass "er es wieder 10 Mal tun würde, wenn er muss").

Aber was hat dazu geführt, dass Rodri Vini vorgezogen wurde? Es scheint, dass es zwei Hauptgründe für die Entscheidung gab. Einer davon ist rein sportlicher Natur: Er war großartig bei Real Madrid, der Schlüssel zu den Siegen in der LeLiga und der Champions League, aber nicht so sehr bei der CONMEBOL Copa América, wo Brasilien im Viertelfinale verlor.

Auf der anderen Seite verlor Manchester City die Champions League gegen Real Madrid, gewann aber die Premier League, und Rodri verhalf Spanien zum UEFA-Europapokal und wurde zum MVP des Wettbewerbs gewählt. In Bezug auf die Titel sind sie also gleichauf.

Klasse und Fairplay: ein Kriterium, das Vini hätte schaden können

Und dann sind da noch Fairplay und Klasse auf dem Spielfeld, eines der drei Hauptkriterien, die France Football von den Wählern verlangt. Es ist allgemein bekannt, dass die Einstellung, die Vini Jr. auf dem Spielfeld an den Tag legt, nicht gerade vorbildlich ist und häufig beim Streiten und Aufhetzen von Rivalen gesehen wird. Man kann auch sagen, dass viele Rivalen Vinis Temperament ausnutzen und aktiv versuchen, ihn zu provozieren. Er muss auch viele rassistische Beleidigungen erleiden, aber einige Kritiker behaupten, er habe sich zu Unrecht als Anwalt gegen jeden Rassismus erhoben und verstärken daher ihre Beleidigungen gegen ihn.

Das Ergebnis ist ein Teufelskreis, aus dem der 24-jährige Spieler vielleicht nie wieder herauskommen wird, mit so vielen Anhängern wie Hassern, die sein Ego befeuern und sein Talent von Arroganz überschatten lassen. Auf der anderen Seite gibt es Rodri, einen Spieler, den jeder für seine harte Arbeit und Bescheidenheit bewundert und der sich so weit wie möglich vor der Öffentlichkeit versteckt.

Real Madrid beharrt auf der Verschwörung: Wenn es nicht Vini war, hätte es Carvajal sein sollen

Real Madrid glaubt jedoch, dass es einen "Boykott" gegen den Verein gibt, und rechtfertigt damit seinen eigenen Boykott bei der Zeremonie, obwohl sie immer noch die Auszeichnungen gewonnen haben (für den besten Verein und den besten Trainer für Ancelotti) und vier Spieler in den Top 10 hatten.

"Der wirkliche Fehler bestand nicht darin, es Vini nicht zu geben, sondern nach denselben Kriterien, dass sie es nicht an Carvajal gegeben haben", sagte ein Sprecher von El País. Wenn es darum geht, Titel hinzuzufügen, hatte Carvajal mehr als jeder andere (LaLiga, Champions League und Europapokal) und traf sogar im Champions-League-Finale. "Dani wusste, dass er nicht im Rennen war, aber jetzt ist er derjenige, der wirklich verletzt ist."

Der Ballon d'Or ist sauber und transparent: Ein Wähler erklärt, wie er hergestellt wird

Auch wenn Real Madrid nicht direkt mit dem Finger auf andere zeigt, ist es klar, dass es sich um eine Verschwörung handelt, die von der UEFA, dem Unterstützer der Auszeichnungen, orchestriert wurde. Alfredo Relaño, der spanische Wähler in diesem Jahr, lehnt diese Theorie ab, auch wenn er für Vini und nicht für Rodri gestimmt hat, und in einem Interview mit dem spanischen Radiosender COPE erklärte er, dass die Stimmen sauber sind und sie keine Befehle erhalten.

"Ich habe sogar Zeitungscover gesehen, auf denen behauptet wurde, Vinícius würde gewinnen, noch bevor ich selbst gewählt hatte", erzählte er. Er erklärte, dass nur 100 Journalisten wählen dürfen, einer pro Land, und dass die Abstimmungen am 30. September endeten.

Er erklärte auch, dass die Informationen darüber, welche Spieler für jeden Journalisten abgestimmt haben, einige Tage später veröffentlicht werden. Jeder kann später nachrechnen.

Man kann darüber streiten, ob eine Auszeichnung wie der Ballon d'Or, der eine Mannschaftssportart individualisiert, nicht viel Sinn macht. Jedes Jahr fügt France Football weitere Kategorien hinzu (wie den besten Trainer in diesem Jahr, den besten Verein vor drei Jahren oder den humanitären Sokrates-Preis, den letztes Jahr kein Geringerer als Vini gewann), um die Zeremonie mit Leben zu füllen. Aber es gibt keinerlei Beweise dafür, dass die Auszeichnung manipuliert ist.

Darüber hinaus hat die UEFA, mit der Real Madrid aufgrund der Super-League-Affäre zerstritten ist, die Veranstaltung nur gesponsert. Mit anderen Worten, eine Verschwörung gegen einen bestimmten Verein oder Spieler kommt nicht in Frage: Wenn Rodri gewonnen hat, dann deshalb, weil die meisten Journalisten ihn Vini vorgezogen haben.