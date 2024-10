Carlo Ancelotti feiert seinen Ballon d'Or mit dem lakonischsten Tweet aller Zeiten, widmet ihn Vini und Carvajal

HQ

Vinícius Júnior gewann nicht den Ballon d'Or für den besten Fußballer der Welt, aber Real Madrid gewann zwei Auszeichnungen, den Besten Verein der Männer und die Johan Cruyff Trophäe für den besten Trainer der Männer für Carlo Ancelotti, Auszeichnungen, die nach dem Gewinn der Liga und des Meisters in der letzten Saison nur wenige Menschen bestreiten können.

Zwei wichtige Auszeichnungen, die für Madrid nicht ausreichen (der Preis für den besten Männerverein wurde bisher nur dreimal vergeben und die Trainertrophäen wurden in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben, wobei Ancelotti der erste Gewinner überhaupt war).

Niemand erhielt diese Auszeichnungen, da der Verein beschloss (und anordnete), als Zeichen des Protests nicht an der Zeremonie in Paris teilzunehmen, weil "sie nicht dort sein sollen, wo sie nicht respektiert werden", so eine offizielle Erklärung, die in El País zitiert wird.

Ancelotti widmet seinen Preis Vini und Carvajal

Der Verein hat keine offizielle Stellungnahme veröffentlicht. Auf seinem Twitter-Account bedankte sich Ancelotti auf die lakonischste und nüchternste Art und Weise für seine Auszeichnung: "Ich möchte meiner Familie, meinem Präsidenten, meinem Verein, meinen Spielern und vor allem Vini und Carvajal danken."

Ancelotti wollte Vinícius Júnior ehren, der nach Ansicht seiner selbst, des Vereins und eines großen Teils der Presse in diesem Jahr der Sieger hätte sein sollen. Aber auch von Carvajal, den der Klub für den größten Beleidigten des Abends hält: Mit Madrid verhalf er zum Gewinn der Liga und traf im Champions-League-Finale (an der Seite von Vini); Mit Spanien gewann er (an der Seite von Rodri) die Europameisterschaft.

Am Ende belegte Dani Carvajal den vierten Platz in den Charts, hinter Jude Bellingham, der in Ancelottis Botschaft nicht zu hören ist.