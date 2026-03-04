Zootropolis 2 wird schon nächste Woche auf Disney+ erscheinen

HQ

Letztes Jahr dominierten nur wenige Titel die Kinokassen. Auf eine ziemlich überraschende Weise im Vergleich zu dem, was wir seit dem Ende der Pandemie gewohnt sind, erreichten vier Filme den Meilenstein von 1 Milliarde Dollar, und ein weiterer war kurz davor, diese Leistung zu erreichen. Während Lilo & Stitch ein Erfolg war, ebenso wie Avatar: Fire and Ash, drehten sich die größten Geschichten um die animierten Giganten Ne Zha 2 (2,26 Milliarden Dollar) und Zootropolis 2 (1,86 Milliarden Dollar).

Letzterer ist damit der neunterfolgreichste Film in den Kinos aller Zeiten und Disneys erfolgreichstes Animationsprojekt aller Zeiten, womit er den jüngsten Erfolg von Inside Out 2 (1,69 Milliarden Dollar) überwunden hat. Nur wenige hatten erwartet, dass Zootropolis 2 – oder Zootopia 2 je nach Region – so erfolgreich sein würde wie früher, aber es beweist, dass Disney weiterhin der Kassenschlager ist, an dem sich alle anderen messen.

Der Grund, warum wir diesen Erfolg erneut hervorheben, ist, dass Disney nun bereit ist, Zootropolis 2 sein Streaming-Debüt zu geben. Schon nächste Woche, am 11. März, erscheint die animierte Fortsetzung auf Disney+, was bedeutet, dass Sie den Film bequem von zu Hause aus als Teil Ihres bestehenden Abonnements ansehen können.

Hast du Zootropolis 2 schon gesehen, und falls nicht, verpasse nicht unsere Rezension des Films.