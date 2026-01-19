Zootropolis 2 übertrifft weiterhin die größten Erwartungen und wird zum neunten erfolgreichsten Film aller Zeiten

HQ

Wenn man darauf wetten müsste, welcher Film zwischen Avatar: Fire and Ash und Zootropolis 2 der größte Kassenerfolg gewesen wäre, hätten viele den ersteren gewählt, wegen der enormen Bilanz der Serie an den globalen Kinokassen. Doch in den letzten Monaten ist das Undenkbare passiert, denn der animierte Zootropolis 2 hört einfach nicht auf, Ticketeinnahmen zu generieren.

Seit seiner Premiere im November 2025 hat der Film erstaunliche Beine gezeigt, und nun, Mitte Januar, hat Zootropolis 2 die enorme Leistung vollbracht, Disneys erfolgreichster Animationsfilm aller Zeiten zu werden, indem er Inside Out 2 (eine weitere aktuelle Veröffentlichung, die viel über die Zuschauertendenzenz aussagt, wenn man auch den animierten Ne Zha 2 betrachtet) überwunden und auf Platz neun der ewigen Boxoffice-Charts springt.

Laut Box Office Mojo hat Zootropolis 2 nun 1,706 Milliarden Dollar eingebracht, was bedeutet, dass es nun bequem auf Platz neun liegt und wahrscheinlich auch dort bleiben wird. Um weiter aufzusteigen, muss es weitere 200 Millionen Dollar generieren, um mit Spider-Man: No Way Home aufzuholen. Wenn man sich Avatar 3 anschaut, hat es noch einen langen Weg vor sich, um aufzuholen, wobei die neuesten Ticketzahlen sein Lebensumsatz auf 1,322 Milliarden Dollar erhöhen.

Haben Sie Zootropolis 2 gesehen und überrascht Sie der Kassenerfolg?