Zootropolis 2 (Zootopia 2 )

Fast zehn Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Zootropolis im Jahr 2016 (oder Zootopia, je nach Markt) sind wir endlich zurück in dieser Stadt, die von Säugetieren aller Art, Größe und Ernährung bewohnt wird, und treffen unsere geliebten Judy Hopps und Nick Wilde, zwei der besten Hauptfiguren der jüngsten Disney-Animationsfilme. Tatsächlich könnte man überzeugend argumentieren, dass Zootropolis Disneys bester und ikonischster Animationsfilm (ohne Pixar) des letzten Jahrzehnts (und damit dieses Vierteljahrhunderts) ist, vielleicht nur hinter Frozen übertroffen.

Leider ist, wie es bei Disney-Fortsetzungen oft passiert (und weiterhin bei Frozen 2, Moana 2 oder Mufasa), dieser zweite Teil deutlich schlechter als der erste Teil und fehlt die Einfallsreichtum des Originals: Alle seine Tugenden werden aus dem ersten Film wiederholt und wirken dennoch minderwertig, weniger originell und weniger spaßig.

Trotz der mehr als neun Jahre, die zwischen den Filmen vergangen sind, spielt Zootropolis 2 fast direkt nach dem Ende des ersten Films, wobei Hopps und Wilde sich in der Polizei zusammenschließen, aber immer noch als Neulinge. Nachdem sie im ersten Film eine tiefgreifende Verschwörung aufgedeckt hat, die die Grundpfeiler der Stadt zu erschüttern drohte, ist die idealistische kleine Hase Judy hungrig, die Stadt erneut zu retten, doch der Fuchs Wilde warnt sie mit entspannterer Haltung, dass nicht alles ein großes Abenteuer werden wird.

Natürlich werden sie, um einen größeren Film als den ersten zu machen, eine noch tiefere Verschwörung finden, die erneut die Kernpfeiler der Stadt bedroht. Was für ein anstrengender Monat, um in Zootropolis zu leben...

Zootropolis 2 mag größer sein, aber nicht intelligenter. Die Themen des Films und die Moral wirken zu ähnlich, um für sich allein hervorzustechen, aber sie werden nicht so gut präsentiert und ausgearbeitet. Es ist schön, dass der Film eine andere "Rasse" (sozusagen die Reptilien) zeigt, die früher neben den anderen Tieren lebte, aber ins Exil gezwungen und aus der Geschichte gelöscht wurde, aber das ist Disney, also erwartet nicht, dass sie tiefer graben und es wagen, Kommentare zum Völkermord in Palästina zu äußern. Zum Beispiel.

Worum es in diesem Film vor allem geht, ist, unsere Unterschiede willkommen zu heißen und zu akzeptieren, was sich im größeren Ganzen (dem Konflikt zwischen Säugetieren und Reptilien) ausdrückt, aber auch in der Beziehung zwischen Hopps und Wilde und ihren auffallend unterschiedlichen Persönlichkeiten. Die schönste und platonischste Freundschaft in Disney wird auf die Probe gestellt... Ehrlich gesagt nicht so viel, wie sie es hätten tun können, daher wirkt der große emotionale dritte Akt etwas flach.

Die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren, gespielt von Ginnifer Goodwin und Jason Bateman, ist erneut das, was den Film antreibt und ihn selbst in den am wenigsten interessanten Stellen am Leben hält. Die neuen Charaktere, hauptsächlich eine Schlange gespielt von Ke Huy Quan und ein Biber gespielt von Fortune Feimster, sind nicht besonders unterhaltsam, und die Plot-Twists sind vorhersehbar, manchmal sogar wie die des ersten Films, wobei der wahre Bösewicht deutlich weniger einprägsam ist.

Zootropolis 2 (oder Zootopia 2 ) ist immer noch ein unterhaltsamer, unterhaltsamer Film, voller Slapstick-Humor mit den Tieren und den neuen Umgebungen wie der Mangrove, die einen vielleicht nicht laut zum Lachen bringen, einem aber ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Allerdings war ich enttäuscht, dass wir nach neun Jahren im Grunde eine Wiederholung derselben Elemente bekommen haben. Die neuen Ergänzungen wirken bei weitem nicht so charismatisch wie Hopps und Wilde, deren Beziehung im Zentrum der Fortsetzung bleibt.

Aber obwohl ich die Dinge schätze, die sie mit den beiden Hauptfiguren erreichen wollen und welche Lektion sie uns über Freundschaft und Teamarbeit beibringen wollen, fühlt es sich so an, als hätten sie ein wenig Angst gehabt, ihre Beziehung wirklich sinnvoll zu testen, um der späteren Versöhnung mehr Gewicht zu verleihen (ich kann nicht anders, als an die sehr unterschätzte Monsters University hier zu denken). Das fühlt sich am Ende wie eine verpasste Chance an. Zootropolis 2 ist eine weitere konservative Disney-Fortsetzung, die genug unterhält, aber zu sicher spielt, um zu überraschen.