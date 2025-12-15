Zivile Unruhen auf der Messi GOAT Tour in Indien: Fans fühlten sich betrogen und stürmten das Spielfeld

HQ

Lionel Messis erster Besuch in Indien seit 2011, in Form einer 'GOAT'-Tour mit Besuchen in Kolkata, Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi, Teilnahme an Freundschaftsspielen und anderen Fan-Events, verwandelte sich am Samstag im Salt Lake in Kolkata in Chaos mit Unruhen und Festnahmen. Die Fans waren enttäuscht, nachdem sie Tickets im Wert von etwa 4.500 Rupien – also 42 Euro – und manche zahlten doppelt so viel – bezahlt hatten und kaum einen Blick auf den argentinischen Fußballer in einem kürzeren als erwarteten Einsatz erhaschten.

Laut Zeugenaussagen war Messi nur 20 Minuten vor Ort, meist vollständig von Menschen umgeben, und machte nur einen kurzen Spaziergang um das Stadion. Die Fans waren wütend und begannen, Gegenstände zu werfen und das Stadion zu verwüsten, als Messi ging. Drei Personen sowie der Veranstalter der Veranstaltung wurden wegen Vandalismus festgenommen.

Laut Indian Express eskortierte Messis Sicherheitsteam den Spieler aus dem Stadion, da er sich unsicher fühlte, während die Leute bereits buhten und ihre Unzufriedenheit zeigten.

Diese Szenen fanden nur in Kolkata statt. Der Rest der Messi-"GOAT-Tour" verlief das restliche Wochenende ohne Zwischenfälle, da Messi an anderen Aktivitäten wie dem Besuch von Konzerten, einem Padelturnier und Besuchen an Fußballakademien teilnahm.