Ziehen Sie sich zum Eindruck beim Spielen 007 First Light mit dem DualSense 007 First Light Limited Edition

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Heute erhielten wir die bittersüße Nachricht, dass 007 First Light, der IOI-Titel, der James Bond nach mehr als 13 Jahren Abwesenheit zurück in die Welt der Videospiele bringen soll, auf der Nintendo Switch 2 verschoben wird, während das Bekenntnis bekräftigt wird, die PC-, PS5- und Xbox Series-Versionen wie geplant am 27. Mai zu veröffentlichen.

Vielleicht um Spieler zu ermutigen, dieses Datum stilvoll zu feiern, hat PlayStation die Gelegenheit genutzt, den DualSense 007 First Light Limited Edition Controller vorzustellen, der ein Design bietet, das von Bonds Agentencode inspiriert ist und ein goldenes Farbschema der Reihe Tribut zollt. Der Controller wird ab dem 27. Mai in begrenzter Stückzahl zu einem Preis von £74,99 / 84,99 € erhältlich sein, und die Vorbestellungen öffnen am 17. April um 10:00 Uhr Ortszeit, so der PlayStation-Blogbeitrag.

Wenn Sie also an diesen markanten Controller gelangen wollen, um einem jungen James Bond zu helfen, der berühmteste MI6-Agent mit Lizenz zum Töten der Geschichte zu werden, notieren Sie sich das Datum, denn sie sind in wenigen Minuten ausverkauft. Schauen Sie sich unten an.