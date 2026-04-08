007 First Light mit einer weiteren Verzögerung getroffen, aber nur für Switch 2

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Das kommende 007 First Light von dem dänische Entwickler IO Interactive erlitt im Dezember eine große Verzögerung, aber das sollte die letzte sein, und alles deutete darauf hin, dass das Spiel im Mai erscheinen würde. Und genau das wird passieren... Aber leider nicht für jeden.

Über den offiziellen Social-Media-Account des Spiels wurden wir nun darüber informiert, dass die Switch-2-Version später erscheinen wird, und sie werden nicht sagen, wann sie veröffentlicht wird, außer dass es irgendwann im Sommer sein wird:

"007 First Light erscheint am 27. Mai 2026 für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC sowie später in diesem Sommer für die Nintendo Switch 2. Wir freuen uns, die Spieler zu sehen, wie sie James Bonds neu interpretierte Ursprungsgeschichte entdecken, und freuen uns darauf, euch das bestmögliche Spielerlebnis auf allen Plattformen zu bieten."

Das sind enttäuschende Nachrichten, aber immerhin erscheint es wie geplant für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Wir freuen uns darauf, in das Abenteuer einzutauchen, und sind nächsten Monat mit unserer Rezension zurück.