Zeiten und wie man die 100 m der Männer und Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio sehen kann

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 beginnen morgen in Tokio mit 27 Leichtathletik-, Straßen-, Feld- und Kombinationswettbewerben zwischen dem 13. und 21. September am selben Ort, der vielen Athleten bekannt ist, da dort die Olympischen Spiele 2021 in Tokio stattfanden. Unter all den Veranstaltungen zieht nur wenige die Aufmerksamkeit des Publikums so sehr auf sich wie die 100 Meter, die kürzeste Laufstrecke, die die schnellsten Männer und Frauen der Welt wirklich auszeichnet.

Die Rekorde über 100 Meter werden wahrscheinlich ungeschlagen bleiben (Usain Bolt hält den Rekord bei den Männern seit 2009 mit 9,58 Sekunden, und Florence Griffith-Joyner hält ihn seit 1988 mit 10,49 Sekunden. Bei Weltmeisterschaften wird der aktuelle Rekord über 100 m der Frauen jedoch von Sha'Carri Richardson gehalten, 10,65, der 2023 aufgestellt wurde.

Wer gewinnt dieses Jahr? Dies sind die erwarteten Zeiten für 100 m bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio:

100-m-Spielplan der Männer

Favoriten über 100 m der Männer sind der amtierende Weltmeister und Olympiasieger Noah Lyles (USA), Akani Simbine (Südafrika) und Oblique Sevilla (Jamaika).



Vorrunde: Samstag, 13. September - 11:23 Uhr in Tokio



Vorläufe: Samstag, 13. September - 13:35 Uhr MEZ, 12:35 Uhr BST



Halbfinale: Sonntag, 14. September - 13:43 Uhr MEZ, 12:43 Uhr BST



Finale: Sonntag, 14. September - 15:20 Uhr MEZ, 14:20 Uhr BST



100-m-Spielplan der Frauen

Zu den Favoriten zählen die Weltmeisterin und aktuelle WM-Rekordhalterin Sha'Carri Richardson (USA), Olympiasieger Julien Alfred (St. Lucia), Melissa Jefferson-Wodden (USA) und für die letzte Saison die 38-jährige Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaika).



Vorläufe: Samstag, 13. September - 11:55 Uhr MEZ, 10:55 Uhr BST



Halbfinale: Sonntag, 14. September - 13:20 Uhr MEZ, 12:20 Uhr BST



Finale: Sonntag, 14. September - 15:13 Uhr MESZ, 14:13 Uhr BST



So kann man die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 sehen

Fans in Europa, die HBO Max abonniert haben, können mit dem Sportpaket auf HBO Max (5 Euro pro Monat), das Zugang zu EuroSports bietet, problemlos auf alle Live-Übertragungen von Leichtathletikveranstaltungen zugreifen. In Großbritannien gibt es TNT Sports.

Die meisten öffentlich-rechtlichen Sender in ganz Europa zeigen ebenfalls ausgewählte Veranstaltungen. Zum Beispiel RTVE.es und Teledeporte in Spanien. Einen vollständigen Leitfaden für jedes Land findet ihr hier.

Wirst du dich für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften vom 13. bis 21. September einschalten?