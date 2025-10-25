Yuki Tsunoda entschuldigt sich bei Racing Bulls nach unhöflichen Kommentaren über Liam Lawson

HQ

Red-Bull-Pilot Yuki Tsunoda entschuldigte sich bei seinem ehemaligen Team Racing Bulls für "sehr unnötige" Kommentare über Racing Bulls-Fahrer Liam Lawson. Tsunoda beschwerte sich, dass Lawson "immer etwas absichtlich macht, und das ist Bullshit", nachdem der Japaner das Gefühl hatte, dass er während der Sprint-Qualifikation in Austin am vergangenen Wochenende von dem Neuseeländer blockiert worden war.

Eine Woche später, vor dem Großen Preis von Mexiko, sagte Tsunoda, dass er sich für das Team entschuldigt habe, in der gleichen Pressekonferenz wie Lawson, der sagte, er wisse nichts von der Angelegenheit. Es war das erste Mal, dass sie sich danach persönlich trafen, und es herrschte Herzlichkeit zwischen den beiden Fahrern, wohl wissend, dass sie derzeit an einem seidenen Faden hängen, ohne einen sicheren Sitz im nächsten Jahr in diesem Sport.

Vergessen wir nicht, dass Lawson zu Beginn der Saison Verstappens Teamkollege bei Red Bull war und Tsunoda bei Racing Bulls, bevor die Schwesterteams beschlossen, ihre Plätze zu tauschen, da Lawson schlechte Leistungen zeigte (obwohl Tsunoda nicht viel besser war).

Es wäre klug, wenn sie keine großen Probleme verursachen, denn keiner von ihnen weiß noch, ob sie 2026 weiter Rennen fahren werden: Es gibt Gerüchte, dass Isack Hadjar auf den zweiten Platz von Red Bull befördert wird, und Formel-2-Pilot Arvid Lindbald (erst 18 Jahre alt) würde zu Racing Bulls befördert werden, so dass für beide nur ein Platz frei bleibt.

Weitere Lektüre: Wer bleibt und wer verlässt die Formel 1 im Jahr 2026? Alle bisher bestätigten Fahrer