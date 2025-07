Yeray Álvarez vom Athletic Club, positiv im Anti-Doping durch Behandlung gegen Haarausfall

HQ

Yeary Álvarez, spanischer Spieler beim Athletic Club Bilbao, ist bei einem Dopingtest der UEFA vor dem Europa-League-Halbfinale gegen Manchester United positiv getestet worden. Der Spieler wurde vorübergehend suspendiert und hat die Einnahme verbotener Substanzen vollständig bestritten und stattdessen eine Erklärung angeboten: Das Positive war eine versehentliche Kontamination aufgrund einer Behandlung, die er gegen Haarausfall einnimmt.

Im Dezember 2016 wurde bei Álvarez Hodenkrebs diagnostiziert. Er wurde schnell operiert und stand nach anderthalb Monaten wieder auf dem Fußballplatz, musste sich aber kurz darauf einer Chemotherapie unterziehen. Als er Monate später kam, rasierte sich die gesamte Mannschaft aus Solidarität den Kopf.

Seitdem wird Álvarez gegen Alopezie behandelt. "Nachdem wir den Fall untersucht haben, haben wir bestätigt, dass das positive Ergebnis auf die unbeabsichtigte Einnahme eines Medikaments zur Vorbeugung von Haarausfall zurückzuführen ist, das eine verbotene Substanz enthielt."

Sein Fall befindet sich derzeit in der Vorverhandlungsphase, so dass er keine weiteren Auskünfte zu dem Fall machen kann, aber in der Zwischenzeit wurde er vorübergehend suspendiert. "Es war ein harter Schlag und ich konnte es nicht glauben, da ich nie verbotene Substanzen genommen habe." Athletic hat eine Botschaft der Unterstützung für Yerays "menschliches Versagen" gesendet.