Xiaomi Smart Band 9 Pro

Obwohl das Konzept sicherlich nicht neu ist, hat es immer noch etwas Wildes, eine Smartwatch mit Farbbildschirm, App-Auswahl, Verfolgung einer Vielzahl von Trainingsarten und ziemlich reaktionsschneller Benachrichtigungsunterstützung für rund 65 GBP aufzusetzen. Viele der Funktionen, die wir bei einer Apple Watch oder einer WearOS-basierten Smartwatch für selbstverständlich halten, sind nicht exklusiv oder besonders, aber das ist der springende Punkt, wenn Sie daran erinnert werden, wie viel extra wir für diese relativ kleinen Ergänzungen zur Lebensqualität bezahlen. 65 Pfund. Es ist wirklich nicht viel.

Aber das ist es, was Xiaomis Smart Band 9 Pro kostet, und es stellt tatsächlich eine Preiserhöhung dar, denn zuvor hat Xiaomis Nicht-Pro Smart Band -Serie, nun ja, etwa die Hälfte davon gekostet. Einige Rezensionen betrachten die Kostensteigerung sogar als einen zentralen Streitpunkt.

Was dies zu einem Pro macht, ist, dass wir im Wesentlichen diese elliptischen Bildschirmformate über Bord werfen, die sie für das tatsächliche Lesen von Benachrichtigungen und den täglichen Gebrauch so gut wie nutzlos machen. Nein, das Smart Band 9 Pro ist mit einem 1,74" AMOLED-Display in einem leicht gestreckten, aber immer noch regulären Bildschirmverhältnis ausgestattet. Das bedeutet, dass es viel mehr Platz für... naja, alles, und ein 336x480 AMOLED mit bis zu 1200 NITS ist eigentlich gar nicht schlecht - obwohl die Uhr viel, viel zu langsam ist, um ihre Helligkeit automatisch anzupassen.

Es ist 5ATM-zertifiziert, so dass Sie problemlos damit tauchen können, und die Akkulaufzeit mit diesem leichten Betriebssystem beträgt etwa 20 Tage, so dass es schwer ist, sich dort zu beschweren. Natürlich sollte man sagen, dass sich dies nicht sofort wie eine Uhr anfühlt, die viel teurer als 65 Euro ist. Die technischen Daten, der größere Bildschirm, es ist alles Luxus, aber in Bezug auf die Materialien, die kleinen physischen Details und vielleicht vor allem das TPU-Armband ist es noch ein langer Weg, bis sich budgetfreundliche Smartwatches wie ihre Premium-Pendants anfühlen.

Und dann ist da noch die Software. Es ist natürlich Xiaomis eigenes Betriebssystem, das sich über die Fitness-App von Xiaomi mit Ihrem Smartphone verbindet und recht leicht ist (das muss es sein, um diese Akkulaufzeit zu erreichen), aber jetzt behauptet es, trotzdem einige Funktionen zu haben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Xiaomi die üblichen Probleme vermeidet, auf die Sie bei proprietären Smartwatch-Benutzeroberflächenparadigmen stoßen. Benachrichtigungen sind in einem Sammelsurium miteinander verknüpft, und es ist ziemlich uneinheitlich, welche Benachrichtigungen korrekt mit der App-Miniaturansicht und den formatierten Informationen angezeigt werden und welche nicht. Einige Benachrichtigungen werden sofort auf der Uhr dupliziert, andere nicht, und hier gibt es keine wirklich "intelligente" Funktion. Es gibt keinen App Store, also gibt es auch keine App, mit der du deine Hue Lampen steuern kannst, oder eine, die mit Tidal anstelle von Spotify funktioniert. Es ist alles begrenzt, restriktiv und einzigartig in seinem Fokus.

Wenn es um die eigentliche Funktion der Uhr geht, d. h. grundlegende Smartwatch-Aufgaben, Zifferblätter sowie Schlaf- und Trainingstracking, gibt es nicht annähernd so viele Probleme, und wir haben eine ziemlich reaktionsschnelle Verfolgung und Ausführung dieser grundlegenden Aufgaben erlebt.

Diese Smartwatch ist billig, wenn Sie mich fragen, sie ist es einfach. Es mag sogenannte "Bänder" geben, die noch billiger sind, aber 65 £ für das Xiaomi-Ökosystem und dieses viel größere und nutzbare Display bedeuten, dass es ziemlich einfach zu empfehlen ist, trotz der Mängel, die natürlich auftreten, wenn einer Uhr WearOS oder WatchOS fehlt. Dies ist in seiner Funktionalität eingeschränkter und die Verarbeitungsqualität könnte einen Schub vertragen, aber wenn Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, ist es überhaupt nicht schlecht.

