Nun, es ist nicht so, dass der Tablet-Markt außerhalb des kleinen, umzäunten Gartens Eden von Apple völlig rückläufig ist. Der Markt verlangt nach wie vor sowohl billigere als auch teurere Tablets mit Android, und wenn Sie genau dafür auf dem Markt sind, ist das neueste Xiaomi Pad 7 Pro kein schlechter Ausgangspunkt, auch wenn hier nicht wirklich neue, innovative Ideen zu finden sind.

Diese subtile, anonyme und ausgesprochen langweilige Hülle besteht aus den richtigen Materialien und Abmessungen. Dies ist nur ein iPad, vom Aluminiumrahmen mit den abgerundeten Bildschirmkanten bis hin zum Gewicht und den Abmessungen. Sogar der Magnetstreifen, mit dem Xiaomis eigener Stift angedockt wird, sieht gleich aus. Es gibt keine verrückten Farben, keine auffälligen Designelemente, das ist so reaktionär wie es nur geht.

Aber man kann nicht sagen, dass es nicht schön ist, das ist eine ganz andere Sache. Das Display ist ein 11,2 IPS-LCD in 2136x3200 (ja, nicht OLED), aber auf der anderen Seite läuft es mit 144 Hz und ist in der Lage, ungefähr 1000 NITS mit Unterstützung für HDR10, Dolby Vision und sogar ein Always-on-Display zu erreichen. Mit anderen Worten, es ist ziemlich zuverlässig und komfortabel zu bedienen, und wenn man bedenkt, dass es etwa 440 US-Dollar kostet (Preise ausstehend) und ein iPad Air bei 599 US-Dollar beginnt, ist das überhaupt nicht schlecht.

Im Inneren befinden sich ein Snapdragon 8s Gen 3 sowie bis zu 512 GB UFS 4.0-Speicherplatz, 12 GB RAM, WIFI 7, Stereolautsprecher und ein 8850-mAh-Akku, was hier nicht wirklich ein Hauptstreitpunkt ist. Egal, ob Sie in der Adobe-Suite arbeiten, Notizen mit Xiaomis ziemlich nettem Focus Pen machen oder Videos bearbeiten, das Pad 7 Pro wird nicht zu heiß oder träge, es ist eigentlich in Ordnung.

Und es gibt noch mehr gute Nachrichten, überraschenderweise an der Software-Front. Ich hatte erwartet, dass Xiaomis HyperOS, das auf Android 15 läuft, ablenkend sein würde, aber das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. HyperOS stand während des Tests nie im Weg, mit vollständiger Google Gemini -Implementierung und einem Fokus auf andere Google-Funktionen. Es gibt auch eine Reihe netter Multitasking-Funktionen, die es recht intuitiv machen, breitere Leinwände mit mehreren Apps einzurichten. Es gibt auch ein Desktop Mode, das das Tablet in einen ziemlich anständigen Mini-Laptop verwandelt, und zusammen mit Xiaomis Apple -kopierter Magnettastatur ist alles gut.

Eine Rezension wie diese kann leicht lang werden, wenn man akribisch auf jedes kleine Feature eingehen möchte, aber um ehrlich zu sein, ist das Pad 7 Pro ein ziemlich gutes Tablet, das zweifellos die meisten wichtigen Bedürfnisse sowohl von Gelegenheits- als auch von Enthusiasten erfüllen wird. Solide Leistung, zuverlässiges Display, nettes Zubehör und eine überraschend reaktionsschnelle Benutzeroberfläche - Sie bekommen alles für weniger Geld, und es ist eine solide Alternative zu Samsungs teurerer Galaxy Tab -Familie und vielleicht eher ein direkter Konkurrent der OnePlus Pad.

Mit anderen Worten, Xiaomi hat hier tatsächlich sein Ziel erreicht, und auch wenn es zum Teil daran liegt, dass sie in die AugenApple geschaut haben, haben sie es erreicht, so ist es eben.

