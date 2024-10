Xiaomi 14T Pro

Es ist eine ziemliche Saison für Smartphone-Launches. Wir haben gerade gesehen, wie Google seine umfassendste und vielleicht beste Produktpalette an Pixel -Handys aller Zeiten veröffentlicht hat, Samsung hat bereits ein neues Fold und Flip veröffentlicht, und Apple stiehlt immer noch Schlagzeilen mit der Einführung des iPhone 16 und Apple Intelligence. Inmitten dieses Chaos hat Xiaomi ein Update für sein ansonsten recht beliebtes 14 namens "14T Pro" veröffentlicht, das wie viele ähnlich benannte Smartphones eine Art Zwischending ist.

Sie haben ein 14, Sie haben ein 14 Ultra und jetzt haben Sie ein 14T, das budgetfreundlicher gestaltet ist, aber es ist auch das einzige Telefon in dieser Reihe, das ein "Pro" auf der Rückseite hat. Nein, Xiaomi tut sich keinen Gefallen mit verwirrendem Marketing, aber das bedeutet nicht, dass das Handy uninteressant ist.

Im Inneren befindet sich nicht der neueste Snapdragon, sondern ein Mediatek Dimensity 9300 SoC. Hinzu kommen bis zu 1 TB UFS 4.0-Speicherplatz und 12 GB RAM, drei Kameraobjektive, Stereolautsprecher, ein 5000-mAh-Akku mit 120 W kabelgebundenem Laden und 50 W Wireless sowie ein Preis von rund 650 £. Die Leistung ist überragend, daran besteht kein Zweifel, und obwohl es schwierig ist, die Leistung eines Smartphones in den fünf oder sechs Jahren zu kommentieren, in denen die meisten Leute erwarten, dass es das gleiche Telefon rockt, blieb es während unseres ziemlich langen Testzeitraums, in dem alle Arten von Funktionen mit viel PS erfüllt wurden, bissig und reaktionsschnell. In Benchmark-Tests wie AnTuTu und GeekBench schneidet das Dimensity 9300 gelinde gesagt recht gut ab, aber obwohl wir keine signifikante thermische Drosselung wie bei einigen anderen Medien feststellen konnten, wird das Telefon unter Druck warm, zum Beispiel bei Langzeitbelichtungen oder Spielen in etwas wie Genshin Impact.

Der Rahmen ist aus Aluminium, die Rückseite aus mattem Glas, das gesamte Paket ist IP68-zertifiziert, ja, obwohl dies technisch gesehen eine günstigere Version des 14 ist, ist das 14T Pro kein Smartphone, das offensichtliche Mängel hat, und wenn Sie entweder Leica-Farbfilter, Xiaomis HyperOS oder einfach nur das Aussehen bevorzugen, dann ist dies ein vernünftiger Kauf, Obwohl wir den Lederrücken vermissen, den sie in der Vergangenheit angeboten haben.

Werbung:

Ebenso ist das Display mehr, als man erwarten würde. Wir sprechen von einem 6,67" 1220x2712 AMOLED-Display mit 144 Hz und Unterstützung für Dolby Vision, HDR10+ und bis zu 4000 NITS Helligkeit unter den richtigen Bedingungen. Unter dem Glas befindet sich ein Fingerabdruckleser und ein kleiner Locher für eine verbesserte 32-Megapixel-Selfie-Kamera. 1220p und 144 Hz in einem Telefon für rund 650 Euro? Das ist nicht schlecht. Die Benutzeroberfläche selbst läuft jedoch mit 120 Hz, sodass die von Ihnen ausgeführten Apps speziell eine höhere Bildrate unterstützen müssen. Und es ist auch kein LTPO-Display, so dass es keine granulare Steuerung gibt, um die Anzeige und die native Bildrate anzupassen.

Xiaomi setzt seine Zusammenarbeit mit Leica fort und der legendäre Kamerahersteller gibt jetzt auch Input zur Objektivauswahl und spezifischen Hardware-Optimierungen. Das Ergebnis ist ein 50 Megapixel 23 mm breites mit optischer Stabilisierung, ein 50 Megapixel 60 mm Teleobjektiv mit 2,6 optischem Zoom und ein 12 Megapixel 15 mm Ultraweitwinkel bei 120 Grad. All dies sind Leica-Objektive, und obwohl sie nicht immer zu branchenführenden Bildern führen, haben sie etwas, das vielen anderen Telefonen fehlt - eine Einstellung. Dies geschieht in Form einer ziemlich gleichmäßigen Farbchemie und eines Dynamikumfangs, die vielleicht nicht mit den automatischen Systemen mithalten können, die iPhone- und Pixel -Bilder schärfen, aber dennoch hier und da ausgesprochen beeindruckende Ergebnisse liefern.

Tatsächlich funktionieren alle drei Objektive sowohl bei guten als auch bei relativ schlechten Lichtverhältnissen und erzeugen oft dramatische Bilder, die sich auf die Extreme der Tonwerte konzentrieren. Ja, das bedeutet, dass Sie ein wenig an Realismus verlieren, aber was Sie erhalten, sind oft ziemlich ausdrucksstarke Bilder, die Details in Schatten beibehalten.

Allerdings kann sich Xiaomi der Tatsache nicht entziehen, dass ein Teleobjektiv mit nur 2,6-fach optischem Zoom etwas langweilig zu bedienen ist. Die Schärfentiefe des Hauptsensors ist so weich, dass Sie diese Kamera problemlos als Porträtkamera verwenden können, und jetzt, da Sie mit dem Teleobjektiv nicht viel näher an Ihr Motiv herankommen können, ohne den digitalen Zuschnitt zu verwenden, gibt es nicht viel, worüber Sie sich freuen könnten. Xiaomi macht dies jedoch mit einer Fülle von Leica-spezifischen Einstellungen wett, mit denen es überraschend viel Spaß macht, damit zu spielen.

Werbung:

So wie es aussieht, können Sie dies oder ein reguläres Galaxy S23 wählen. Es ist ziemlich erstaunlich, wie viel Unterschied es gibt, und es sind Vergleiche wie diese, die zu Xiaomis Gunsten wirken. Ja, es ist ein wenig verwirrend, welches Telefon der 14er-Serie Sie eigentlich kaufen sollten, und es ist enttäuschend, dass wir auch hier ein Telefon ohne das Netzteil kaufen, das Sie zum Aufladen benötigen, aber dies ist ein ziemlich solides Smartphone mit sehr, sehr wenigen echten Fallstricken.