Die neuesten Nachrichten über China, Russland und Indien . Der chinesische Präsident Xi Jinping, der russische Präsident Wladimir Putin und der indische Premierminister Narendra Modi trafen sich gestern zum SOZ-Gipfel in Tianjin, um über die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zu beraten.

Xi forderte die Mitgliedstaaten auf, ihre riesigen Märkte zu nutzen und eine integrative Weltordnungspolitik zu fördern. Putin betonte die Notwendigkeit eines ausgewogenen Sicherheitsrahmens in Eurasien. Modis Anwesenheit unterstreicht die wachsende Solidarität inmitten der anhaltenden Spannungen mit den westlichen Mächten.

Die Gespräche befassten sich auch mit Handelserleichterungen, Energie und technologischen Partnerschaften und signalisierten den Ehrgeiz, regionale und internationale Allianzen neu zu gestalten. Ein Gipfel, der den gemeinsamen Wunsch widerspiegelte, den westlichen Einfluss zu verringern und die multilaterale Zusammenarbeit in Asien zu stärken.