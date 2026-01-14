Meta schaltet Twisted Pixel- und Sanzaru-Spiele aus

HQ

Meta hat bestätigt, dass sowohl Twisted Pixel Games als auch Sanzaru Games im Rahmen einer größeren Umstrukturierung innerhalb der Reality-Labs-Sparte des Unternehmens geschlossen wurden. Es wurde außerdem berichtet, dass Meta plant, seine Belegschaft im VR-Bereich um weitere 10 % zu reduzieren, um Kosten zu sparen und stärker auf KI umzusteigen.

Twisted Pixel, das unter anderem für Marvels Deadpool VR und Splosion Man verantwortlich war, sowie Sanzaru, der Entwickler der Asgard's Wrath-Reihe, haben bestätigt, dass sie ihre Türen geschlossen haben und alle Mitarbeiter entlassen wurden. Einige von ihnen nutzten die traurigen Nachrichten in den sozialen Medien.

Reality Labs leidet seit mehreren Jahren erhebliche Verluste und ist Teil des größeren, sogenannten "Metaverse-Traums", der, wie wir wissen, nicht gerade der überraschende Erfolg war, den Meta und Zuckerberg ursprünglich erhofft hatten. Dies ist nicht das erste Mal, dass Meta VR-Teams abgeschaltet hat. Ready at Dawn wurde erst vor zwei Jahren auf ähnliche Weise eingestellt, aber dies markiert tatsächlich Metas deutliche Abkehr von VR-Spielen.

Wir wünschen allen, die betroffen sind, viel Erfolg für die Zukunft