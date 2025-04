Xbox Games Showcase für den 8. Juni bestätigt, gefolgt von The Outer Worlds 2 Direct

HQ

Zwei Monate sind es noch bis zur (ehemaligen) E3-Woche, und Microsoft war der erste, der eine Gaming-Präsentation bestätigt hat. Es wird am Sonntag, den 8. Juni, an der üblichen Stelle sein, 10 Uhr PT (das ist 18:00 Uhr BST, 19:00 Uhr MESZ), am selben Tag und zu der gleichen Zeit, zu der Microsoft seit Jahren E3-Konferenzen abhält.

Es wird, wie üblich, ein Xbox Games Showcase sein. Und es scheint, als ob das große Spiel, auf das sie sich dieses Jahr konzentrieren wollen, The Outer Worlds 2 ist, da eine spezielle Direct unmittelbar nach dem Ende des Xbox Showcase folgen wird, genau wie sie es vor ein paar Jahren mit Starfield und letztes Jahr mit Call of Duty: Black Ops 6 getan haben, wobei The Outer Worlds 2 ein weiteres RPG ist, das vom Avowed-Schöpfer Obsidian stammt. und wird hoffentlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

"In diesem Jahr wird die Messe nur digital sein - unser Livestream bietet Ihnen alles, was Sie über die Zukunft der Xbox wissen müssen, egal wo auf der Welt Sie zuschauen", sagte Microsoft. YouTube-Videos und der offizielle Xbox-Podcast folgen mit weiteren Informationen zu den Spielen, die für Xbox Series X/S, PC und vielleicht auch andere Konsolen vorgestellt werden... und Plattformen, einschließlich ihrer neuen Handheld-Geräte.

Denken Sie daran, dass zwei Tage vor dem Xbox Games Showcase, am 6. Juni, das Summer Game Fest mit einer weiteren zweistündigen Konferenz zurückkehrt. Und wie wir letzte Woche erfahren haben, wird Nintendo die Switch 2 am 5. Juni auf den Markt bringen, es wird also eine arbeitsreiche Woche hier bei Gamereactor, aber wir werden hart daran arbeiten, euch alle Informationen zu liefern, die ihr über die Zukunft des Gamings wissen müsst.